С июля по Амурской области начали летать дополнительные рейсы

Рейсы из Благовещенска в Февральск, Экимчан, Зею и Тынду пользуются большой популярностью. С июля решили добавить несколько дополнительных вылетов. Теперь четыре раза в неделю можно улететь в Тынду, трижды в Зею, Экимчан и Февральск, рассказали в пресс-службе правительства области.

В понедельник, вторник, четверг и пятницу самолёты летают по маршруту Благовещенск – Тында. В Зею по летнему расписанию можно улететь по понедельникам, средам и пятницам. В Экимчан и Февральск рейсы осуществляют по вторникам, четвергам и субботам. Субсидированные авиаперевозки по Амурской области выполняет компания СиЛА.

— Мы продолжаем развивать авиацию внутри региона. Субсидируем внутрирегиональные авиарейсы, видим, что маршруты востребованы. Пока добавляем рейсы в летний период – это пора отпусков и особой активности населения, в зимний период будем анализировать загрузку рейсов и определять необходимую частоту, чтобы сохранить возможность оказания финансовой помощи и обеспечивать население регулярными авиаперевозками, – рассказал глава Приамурья Василий Орлов.

Цифры:

В июне маршрутом Благовещенск – Февральск – Экимчан – Благовещенск перевезено 282 пассажира; маршрутом Благовещенск – Тында – Благовещенск – 221 пассажир. 210 человек воспользовались авиарейсом Благовещенск – Зея – Благовещенск.