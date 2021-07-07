С июля по Амурской области начали летать дополнительные рейсы
Вылеты добавили на популярные направления
Рейсы из Благовещенска в Февральск, Экимчан, Зею и Тынду пользуются большой популярностью. С июля решили добавить несколько дополнительных вылетов. Теперь четыре раза в неделю можно улететь в Тынду, трижды в Зею, Экимчан и Февральск, рассказали в пресс-службе правительства области.
В понедельник, вторник, четверг и пятницу самолёты летают по маршруту Благовещенск – Тында. В Зею по летнему расписанию можно улететь по понедельникам, средам и пятницам. В Экимчан и Февральск рейсы осуществляют по вторникам, четвергам и субботам. Субсидированные авиаперевозки по Амурской области выполняет компания СиЛА.
— Мы продолжаем развивать авиацию внутри региона. Субсидируем внутрирегиональные авиарейсы, видим, что маршруты востребованы. Пока добавляем рейсы в летний период – это пора отпусков и особой активности населения, в зимний период будем анализировать загрузку рейсов и определять необходимую частоту, чтобы сохранить возможность оказания финансовой помощи и обеспечивать население регулярными авиаперевозками, – рассказал глава Приамурья Василий Орлов.
Цифры:
В июне маршрутом Благовещенск – Февральск – Экимчан – Благовещенск перевезено 282 пассажира; маршрутом Благовещенск – Тында – Благовещенск – 221 пассажир. 210 человек воспользовались авиарейсом Благовещенск – Зея – Благовещенск.
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