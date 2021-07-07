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сегодня, 12:28 0

В амурском Серышеве планируют построить общедоступный каток

На строительство требуется почти 8 миллионов рублей

В амурском Серышеве планируют построить общедоступный каток
Фото: пресс-служба законодательного собрания Амурской области

В Серышеве планируют построить ледовую площадку. Как сообщает пресс-служба заксобрания Амурской области, спортивный объект появится при школе № 1 имени Сергея Бондарева. На площадке ученики школы смогут заниматься на уроках физкультуры, школьная хоккейная команда – тренироваться, а жители села – кататься на коньках.

Уже готова проектно-сметная документация на возведение хоккейной коробки 30х60 метров с тёплыми боксами для переодевания. Строительство оценили в 7,7 миллиона рублей. Директор школы попросила поддержать финансирование проекта председателя законодательного собрания области Вячеслава Логинова.

— Предварительно этот вопрос с министерством спорта региона мы проговаривали: 7,5 миллиона рублей из областного бюджета, возможно, сумеем выделить на ближайшем заседании заксобрания. Это будет в августе. Думаю, до холодов муниципалитет и школа вполне успеют реализовать задумку. Прослежу, чтобы эта сумма была включена в проект поправок в областной бюджет и попрошу коллег-депутатов поддержать, – прокомментировал Вячеслав Логинов.

Расположится хоккейная площадка на пустыре за школой. Образовательное учреждение также планирует закупить коньки для занятий школьников во время уроков и проката. Вход для детей на каток во внеурочное время будет бесплатным. Для остальных жителей Серышева плату установят символическую.

— Как хоккей, так и просто катание очень популярны у нас в поселке. Из 780 учеников школы большинство умеет и любит кататься на коньках. Но не всем семьям с детьми по карману регулярно посещать каток, который организует частный предприниматель, – рассказала Ольга Щербина.

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#заксобрание #спорт #школа

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