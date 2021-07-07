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сегодня, 12:13 0

Хабаровские спасатели вернулись из Амурской области домой

Василий Орлов поблагодарил специалистов за помощь в ликвидации последствий паводка

Хабаровские спасатели вернулись из Амурской области домой
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Группировка Амурского спасательного центра МЧС России сегодня возвращается домой в Хабаровск. Хабаровские спасатели с 21 июня работали в Архаринском, Константиновском и Благовещенском районах: помогали возводить и укреплять дамбы, эвакуировали людей. После схода воды занимались аварийно-восстановительными работами, оказывали адресную помощь и доставляли гуманитарные грузы.

— От лица всех жителей хочу поблагодарить за качественную работу. Очень хорошая обратная связь. Вы оперативно пришли нам на помощь и с честью трудились сначала на эвакуации населения и возведении дамб, а после – и на восстановлении населенных пунктов. Наша общая заслуга в том, что мы не допустили человеческих жертв, а в ряде населенных пунктов смогли сдержать приход большой воды. Все мероприятия проводились заблаговременно и на высоком уровне. Мы смогли достойно выдержать это испытание, – сказал на прощание губернатор области Василий Орлов.

Всего из Хабаровска прибыли 53 человека. Из них 13 – военнослужащие срочной службы.

На территории региона продолжают проводить аварийно-спасательные работы спасатели Камчатского и Сибирского спасательных центров МЧС России, всего 200 человек, сообщает пресс-служба правительства области.

От паводка пострадало одиннадцать районов Приамурья, оказались подтопленными 975 частных домов, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, пострадали десять мостов и 45 участков автодорог.

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#большая вода #МЧС

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