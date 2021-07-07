Пропавшего амурчанина нашли с помощью легкомоторного самолёта

Об исчезновении 65-летнего мужчины в тамбовский отдел полиции сообщила его жена, после того как супруг не вернулся домой в оговоренное время. Телефон он оставил дома, поэтому возможности связаться не было.

Полицией были организованы поисковые мероприятия, разосланы ориентировки, проверены места скопления людей и транспорта. Был выяснен круг знакомых, к которым он мог бы уехать, но все принятые меры не принесли результата.

На следующий день местный житель Евгений Гамза организовал воздушный поиск на принадлежащем ему легкомоторном самолёте. Во время облёта территории района, ему удалось обнаружить увязший в грязи автомобиль, в котором поисковая партия и нашла пропавшего мужчину. О месте нахождения сообщили наземной поисковой группе, которая отправилась на место и оказала помощь пострадавшему.

Выяснилось, что пенсионер поехал на пасеку, после чего направился домой. Но дорога, по которой он выезжал, размокла в связи с сильным дождём прошедшим накануне. Грузовик застрял, и не мог двигаться дальше. Мужчина решил остаться в автомобиле и дождаться, пока грунт подсохнет.

Совместными усилиями автомобиль был извлечён из грязи, а пенсионер отправился домой, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.