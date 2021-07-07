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сегодня, 11:46 15

На предприятиях Амурской области вакцинируют не менее 60 процентов сотрудников

Кого ждёт обязательная прививка – рассказали в правительстве области

На предприятиях Амурской области вакцинируют не менее 60 процентов сотрудников
Фото: pixabay.com

В Амурской области должны быть вакцинированы от коронавируса не менее 60 % коллективов предприятий малого бизнеса из сферы услуг. А в Благовещенске и девяти районах области из зоны подтопления население должно быть вакцинировано в приоритетном порядке. О том, кто обязательно должен вакцинироваться, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

По постановлению главы амурского Роспотребнадзора, до 1 августа 2021 года областной минздрав обязан обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг и других сфер в Благовещенске, Благовещенском, Шимановском, Сковородинском, Константиновском, Свободненском, Архаринском, Магдагачинском, Михайловском, Тамбовском районах. Требование распространяется на предприятия торговли, общепита, транспорта и такси, фитнес-центры, бассейны, салоны красоты, многофункциональные центры, учреждения культуры, ЖКХ, бытовых услуг, финансовых услуг, почтовых отделений.

В остальных муниципалитетах должно быть вакцинировано не менее 60 % населения, относящегося к определенным группам.

— Мы получили разъяснение от главного санитарного врача Амурской области Ольги Кургановой о том, что в сфере услуг в Благовещенске и районах, подвергшихся подтоплению, должны быть привиты все, за исключением тех, кто имеет медотвод по справке от врача. В неподтопленных районах 60 % считается так: если у предпринимателя работает, к примеру, 10 человек, как минимум шесть из них должны быть привитыми. Но это не значит, что остальные не должны прививаться. Вакцинация должна быть проведена спустя шесть месяцев после перенесенного коронавируса, причем не принимаются во внимание результаты тестов о наличии антител, – рассказал Борис Белобородов.

При этом Роспотребнадзор уточнил, что наличие в анамнезе аллергии, крапивницы, отека Квинке, бронхиальной астмы, онкологических заболеваний в стадии ремиссии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и возраст старше 60 лет не являются причиной отказа от вакцинации.

Также минздрав получил рекомендацию начать прививать беременных. Вакцинация может проводиться на рабочем месте в удобное время, если численность будет от 20 человек, сообщает пресс-служба правительства области.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Вчера подслушал на кассе одного из супермаркетов разговор работников.

    Девчонки увольняться собираются, вакцинироваться никто не хочет.

    Кстати, в постановлении Кургановой нет слова "обязательная", Боря в курсе этого?

    Потом скажешь, что вас никто не обязывал вакцинироваться, вы добровольно это сделали?

    Балбес

  • nerv

    nerv
    6 часов назад

    точно балбес !

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Мне повезло!

    Я могу не вакцинироваться в добровольном порядке. )

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    что значит тест на антитела не принимается? а на кой х"р мне колоться?? ради их статистики???

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    5 часов назад

    Ещё один контролёр выискался, Белобородов. Кто он такой, чтобы перед ним люди отчитывались? Вот не знаю и знать не хочу.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    5 часов назад

    Какая то всеобщая истерия в нашей администрации. В таком истеричном состоянии решения принимаются необдуманные и чаще всего неверные

  • aleun

    aleun
    5 часов назад

    Не понимаю я истерики по поводу этой прививки... Кому-то просто влом в больницу сходить? Сам привился, все ок. Голова поболела вечерок и все. По весне делал прививку от энцефалита, так перенес ее гораздо хуже, темпер 2 дня держался...

  • Leg

    Leg
    5 часов назад

    а если я ИП и работаю в одного, без сотрудников. мне как на 60% прививаться? или самого себя от работы отстранить, как нерадивого сотрудника?

    не собиралась и не собираюсь колоться

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    А куда можно жалобу направить за принуждение работодателем прививки ставить под предлогом материальных ограничений и т.п.?

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Бомж_ик

    А куда можно жалобу направить за принуждение работодателем прививки ставить под предлогом материальных ограничений и т.п.?

    Так прививка то не обязательная, но якобы все должны поставить, а указами по области разрешили материально наказывать отказавшихся. Мед отводы в больницах в данный момент практически не дают (не удивлюсь что команда сверху и наказывают врачей за них). Так что жалобы врятли помогут.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Придется идти чипироваться.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 часа назад

    Печальный Бориска теперь заделался глашатаем хреновых новостей? Колитесь, чёуж - сами выбрали такого заполномоченого.

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Считаю, что данное постановление нарушает мои права, как гражданина РФ. Является незаконным и принято с нарушением норм действующего законодательства.

    В частности нарушены нормы:

    Ст. 23, ст. 24, ст. 41 и ст. 55 Конституции РФ;

    Ст. 5 ФЗ №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";

    Ст. 35 ФЗ №52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

    Ст. 20 ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

    Добровольность проведения любых медицинских вмешательств является одним из основных прав человека и гражданина. Страна стремительно превращается в концлагерь...

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Noir

    "Так прививка то не обязательная, но якобы все должны поставить, а указами по области разрешили материально наказывать отказавшихся. Мед отводы в больницах в данный момент практически не дают (не удивлюсь что команда сверху и наказывают врачей за них). Так что жалобы врятли помогут."

    работодатели до момента прямого указания Санитарного врача в нормативном акте на возможность отстранения работников, (подпадающих под действия Постановлений) отказавшихся от обязательной вакцинации, не могут их отстранить, в противном случае это будет нарушением трудовых прав работников.

    Более того, в тех регионах, где нет никаких Постановлений Санитарных врачей, сотрудники совершать действия по вакцинации не обязаны.

  • чудовище

    чудовище
    3 минуты назад

    если конечно вы не носите на башке шапочку из фольги, то с вами еще не все потеряно, конечно это трудно, долго но все получиться, главное что бы диалог не скатился по принципу "встретимся на ИВЛ"

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