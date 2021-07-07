На предприятиях Амурской области вакцинируют не менее 60 процентов сотрудников

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В Амурской области должны быть вакцинированы от коронавируса не менее 60 % коллективов предприятий малого бизнеса из сферы услуг. А в Благовещенске и девяти районах области из зоны подтопления население должно быть вакцинировано в приоритетном порядке. О том, кто обязательно должен вакцинироваться, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

По постановлению главы амурского Роспотребнадзора, до 1 августа 2021 года областной минздрав обязан обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг и других сфер в Благовещенске, Благовещенском, Шимановском, Сковородинском, Константиновском, Свободненском, Архаринском, Магдагачинском, Михайловском, Тамбовском районах. Требование распространяется на предприятия торговли, общепита, транспорта и такси, фитнес-центры, бассейны, салоны красоты, многофункциональные центры, учреждения культуры, ЖКХ, бытовых услуг, финансовых услуг, почтовых отделений.

В остальных муниципалитетах должно быть вакцинировано не менее 60 % населения, относящегося к определенным группам.

— Мы получили разъяснение от главного санитарного врача Амурской области Ольги Кургановой о том, что в сфере услуг в Благовещенске и районах, подвергшихся подтоплению, должны быть привиты все, за исключением тех, кто имеет медотвод по справке от врача. В неподтопленных районах 60 % считается так: если у предпринимателя работает, к примеру, 10 человек, как минимум шесть из них должны быть привитыми. Но это не значит, что остальные не должны прививаться. Вакцинация должна быть проведена спустя шесть месяцев после перенесенного коронавируса, причем не принимаются во внимание результаты тестов о наличии антител, – рассказал Борис Белобородов.

При этом Роспотребнадзор уточнил, что наличие в анамнезе аллергии, крапивницы, отека Квинке, бронхиальной астмы, онкологических заболеваний в стадии ремиссии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и возраст старше 60 лет не являются причиной отказа от вакцинации.

Также минздрав получил рекомендацию начать прививать беременных. Вакцинация может проводиться на рабочем месте в удобное время, если численность будет от 20 человек, сообщает пресс-служба правительства области.