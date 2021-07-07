Екатерина Сафарова заработала миллионы благодаря «роману» с Тимати

По информации некоторых телеграм-каналов, на «романе» с Тимати Екатерина заработала несколько миллионов.

После победы в шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова и Тимати появились вместе на ковровой дорожке «Премии Муз-ТВ». Публика приняла пару за влюбленных, но, по слухам, это было лишь пиар-ходом.

Вскоре модель вернулась домой в Испанию. Она поделилась, что в Москве ее держали только рекламные контракты. Источник сообщил, что Тимати и Сафарова никогда не были парой, а встречались лишь на определенных условиях.

Благодаря шоу «Холостяк» Екатерина приобрела популярность и набрала в Instagram 2 миллиона подписчиков. Как сообщает Uznayvse.ru, недавно она запустила онлайн-марафон по фитнесу, участие в котором стоит 3,5 тысячи рублей. По имеющимся данным, на него записались уже более 3,5 тысячи человек. Это значит, что только за месяц Сафарова заработала более 12 миллионов рублей.

Также после участия в проекте со звездой начали заключать модельные контракты, которые принесли ей крупные доходы.