Жильё на Дальнем Востоке становится доступнее

По сообщению подведомственной Минвостокразвития Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, объём средств, представленных заёмщикам по программе «Дальневосточная ипотека», достиг 81,4 миллиарда рублей. За время действия программы всего выдана 21 тысяча 843 кредита.

Льготное жилищное кредитование началось 1 декабря 2019 года и включает в себя два направления – субсидирование процентной ставки по ипотеке до уровня 2 % годовых и строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар».

На данный момент лидером по выдаче льготной дальневосточной ипотеки является Приморский край. На территории региона уже выдано 6 тысяч 233 кредита на общую сумму 25,3 миллиарда. На пять регионов Дальнего Востока (Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха, Республика Бурятия, Амурская область) приходится 82 % от общего количества выданных кредитов.

Отмечается интерес и популярность среди дальневосточников к строительству своего жилья с помощью данной программы. За время работы общее число выданных кредитов на строительство превысило 1,5 тысячи на сумму более 6,2 миллиарда рублей. Средний объём кредита составил 3,6 миллиона рублей.

Справка АИ

Программа «Дальневосточная ипотека» создана для молодых семей и неполных семей с детьми. Возраст заёмщика не должен превышать 35 лет. Первоначальный взнос должен быть не менее 15 %, максимальный размер кредита – 6 миллионов рублей на срок не более 20 лет.