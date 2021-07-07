В Амурской области будут судить за взятку бывшего руководителя лесничества

Как сообщает прокуратура Амурской области, в суд передано уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, ранее возглавлявшего Тындинское лесничество.

Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений – получении взятки и превышении должностных полномочий.

Как утверждает следствие, в июне 2019 года руководитель лесничества за взятку выдал подложный акт проверки об отсутствии нарушений пожарной безопасности на одном из участков леса со стороны предпринимателя. Сумма взятки составила 50 000 рублей. Сам факт преступления был выявлен полицией.

Дело рассмотрит Благовещенский городской суд, поскольку взятка передавалась именно в Благовещенске.

Экс-руководителю лесничества теперь грозит наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей, либо в размере до семидесятикратной суммы взятки, либо и вовсе в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет со штрафом в размере до сорокократной суммы взятки.

Ранее мы сообщали, что за злоупотребление служебным положением 9 лет в колонии проведёт директор амурской компании.