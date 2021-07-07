Новый участок набережной в Благовещенске закончат в августе

Фото: благовещенск.рф

В августе в Благовещенске закончат реконструкцию первой очереди 600-метрового участка набережной от улицы от Больничной до переулка Пограничного. Как сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём телеграм-канале, пока что в эксплуатацию введут только верхний ярус.

Несмотря на паводок, строители опережают график. Уже готово ограждение, пешеходная зона, заканчивается обустройство асфальтобетонного проезда и освещения. Оба новых участка набережной от Больничной до Нагорной планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.

А тем временем уже построенная набережная пострадала от паводка. В районе пирса на Театральной, 1, появился провал, а на амфитеатре просели плиты. Сотрудники ГСТК приводят в порядок берег после наводнения.