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сегодня, 10:30 0

Новый участок набережной в Благовещенске закончат в августе

Пока что откроется только верхний ярус

Новый участок набережной в Благовещенске закончат в августе
Фото: благовещенск.рф

В августе в Благовещенске закончат реконструкцию первой очереди 600-метрового участка набережной от улицы от Больничной до переулка Пограничного. Как сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём телеграм-канале, пока что в эксплуатацию введут только верхний ярус.

Несмотря на паводок, строители опережают график. Уже готово ограждение, пешеходная зона, заканчивается обустройство асфальтобетонного проезда и освещения. Оба новых участка набережной от Больничной до Нагорной планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.

А тем временем уже построенная набережная пострадала от паводка. В районе пирса на Театральной, 1, появился провал, а на амфитеатре просели плиты. Сотрудники ГСТК приводят в порядок берег после наводнения.

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#строительство

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