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сегодня, 10:44 1

Амурская прокуратура проверила устранение нарушений в парке Дружбы

На детской площадке ранее были обнаружены опасные места

Амурская прокуратура проверила устранение нарушений в парке Дружбы
Фото: Прокуратура Амурской области

Проверка игровой площадки в парке Дружбы была проведена в июне в связи с публикациями в СМИ и соцсетях по поводу травмоопасности некоторых качелей. В ходе проверки были выявлены нарушения правил безопасности, и в целях их устранения прокуратура Благовещенска внесла представление руководителю Общественно-культурного центра.

Во время повторного посещения сотрудниками прокуратуры парка Дружбы было установлено, что большая часть ранее выявленных нарушений устранена.

Помимо данного парка, аналогичные проверки проводятся в настоящее время в отношении детской игровой площадки на набережной города Благовещенска и в отношении аттракционов в Городском парке культуры и отдыха.

Напомним, что 17 июня Амур.инфо сообщало о проверке парка Дружбы сотрудниками прокуратуры

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#происшествия

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    28 минут назад

    Там на каждой качели возраст указан, но лезут все подряд, отсюда и травмы. С другой стороны как раз из-за такого контроля никто и не хочет площадки детские ставить, нет площадки - нет проблем.

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