Амурская прокуратура проверила устранение нарушений в парке Дружбы

Фото: Прокуратура Амурской области

Проверка игровой площадки в парке Дружбы была проведена в июне в связи с публикациями в СМИ и соцсетях по поводу травмоопасности некоторых качелей. В ходе проверки были выявлены нарушения правил безопасности, и в целях их устранения прокуратура Благовещенска внесла представление руководителю Общественно-культурного центра.

Во время повторного посещения сотрудниками прокуратуры парка Дружбы было установлено, что большая часть ранее выявленных нарушений устранена. Помимо данного парка, аналогичные проверки проводятся в настоящее время в отношении детской игровой площадки на набережной города Благовещенска и в отношении аттракционов в Городском парке культуры и отдыха. Напомним, что 17 июня Амур.инфо сообщало о проверке парка Дружбы сотрудниками прокуратуры

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#происшествия

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Виктория Большакова