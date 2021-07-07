На Камчатке объявили трёхдневный траур после катастрофы Ан-26
Погибли 28 человек
В Камчатском крае объявили трёхдневный траур в связи с катастрофой Ан-26, сообщает пресс-служба краевого правительства. На борту самолёта погибли 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей.
— В соответствии с моим распоряжением по всей территории Камчатского края объявлен 3-дневный траур. С 7 по 9 июля на территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия, – сообщил губернатор края Владимир Солодов.
Обломки самолёта нашли в 3,8 километра севернее аэропорта посёлка Палана. Сейчас сотрудники поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части, а также оперативная группа главного управления МЧС России по Камчатскому краю занимается поиском тел погибших, сообщает пресс-служба ведомства.
Утром 7 июля спасатели нашли тела шести человек, сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Правительство Камчатского края опубликовало список погибших в авиакатастрофе.
Члены экипажа:
- Александр Вячеславович Анисимов, второй пилот;
- Рюстем Дулкынович Завгаров, бортмеханик;
- Иван Владимирович Неверов, бортовой оператор;
- Дмитрий Александрович Никифоров, командир воздушного судна;
- Владимир Каримович Садиев, штурман;
- Ирина Николаевна Середа, бортпроводник.
Пассажиры:
- Мария Витальевна Широкова
- Александр Николаевич Андрейкин
- Ольга Леонтьевна Андрейкина
- Михаил Вячеславович Кудашкин
- Татьяна Евгеньевна Майорова
- Алиса Вячеславовна Хвалеева
- Алена Олеговна Лисичкина
- Евгений Михайлович Левицкий
- Артем Вячеславович Тищенко
- Ольга Анатольевна Устинова
- Екатерина Валерьевна Поникарова
- Анастасия Александровна Попель
- Юлия Борисовна Суровцева
- Ольга Петровна Мохирева
- Петр Григорьевич Аяни
- Евгений Александрович Нестерук
- Иван Витальевич Сивак
- Юрий Федорович Столяров
- Мария Максимовна Нестерова
- Сергей Вячеславович Бояршин
- Константин Алексеевич Лаптев
- Александр Анатольевич Каримулин
Родственникам погибших в авиакатастрофе выплатят страховые выплаты по 2 миллиона рублей и от аэропорта – ещё по миллиону. Об этом рассказал глава аэропортов Камчатки Александр Журавлёв, пишет РИА Новости.
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