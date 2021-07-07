На Камчатке объявили трёхдневный траур после катастрофы Ан-26

Фото: пресс-служба правительства Камчатского края

В Камчатском крае объявили трёхдневный траур в связи с катастрофой Ан-26, сообщает пресс-служба краевого правительства. На борту самолёта погибли 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей.

— В соответствии с моим распоряжением по всей территории Камчатского края объявлен 3-дневный траур. С 7 по 9 июля на территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия, – сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Обломки самолёта нашли в 3,8 километра севернее аэропорта посёлка Палана. Сейчас сотрудники поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части, а также оперативная группа главного управления МЧС России по Камчатскому краю занимается поиском тел погибших, сообщает пресс-служба ведомства.

Утром 7 июля спасатели нашли тела шести человек, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Правительство Камчатского края опубликовало список погибших в авиакатастрофе.

Члены экипажа:

Александр Вячеславович Анисимов, второй пилот;

Рюстем Дулкынович Завгаров, бортмеханик;

Иван Владимирович Неверов, бортовой оператор;

Дмитрий Александрович Никифоров, командир воздушного судна;

Владимир Каримович Садиев, штурман;

Ирина Николаевна Середа, бортпроводник.

Пассажиры:

Мария Витальевна Широкова

Александр Николаевич Андрейкин

Ольга Леонтьевна Андрейкина

Михаил Вячеславович Кудашкин

Татьяна Евгеньевна Майорова

Алиса Вячеславовна Хвалеева

Алена Олеговна Лисичкина

Евгений Михайлович Левицкий

Артем Вячеславович Тищенко

Ольга Анатольевна Устинова

Екатерина Валерьевна Поникарова

Анастасия Александровна Попель

Юлия Борисовна Суровцева

Ольга Петровна Мохирева

Петр Григорьевич Аяни

Евгений Александрович Нестерук

Иван Витальевич Сивак

Юрий Федорович Столяров

Мария Максимовна Нестерова

Сергей Вячеславович Бояршин

Константин Алексеевич Лаптев

Александр Анатольевич Каримулин

Родственникам погибших в авиакатастрофе выплатят страховые выплаты по 2 миллиона рублей и от аэропорта – ещё по миллиону. Об этом рассказал глава аэропортов Камчатки Александр Журавлёв, пишет РИА Новости.