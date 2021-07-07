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На Камчатке объявили трёхдневный траур после катастрофы Ан-26

Погибли 28 человек

На Камчатке объявили трёхдневный траур после катастрофы Ан-26
Фото: пресс-служба правительства Камчатского края

В Камчатском крае объявили трёхдневный траур в связи с катастрофой Ан-26, сообщает пресс-служба краевого правительства. На борту самолёта погибли 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей.

— В соответствии с моим распоряжением по всей территории Камчатского края объявлен 3-дневный траур. С 7 по 9 июля на территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия, – сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Обломки самолёта нашли в 3,8 километра севернее аэропорта посёлка Палана. Сейчас сотрудники поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части, а также оперативная группа главного управления МЧС России по Камчатскому краю занимается поиском тел погибших, сообщает пресс-служба ведомства.

Утром 7 июля спасатели нашли тела шести человек, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Правительство Камчатского края опубликовало список погибших в авиакатастрофе.

Члены экипажа:

  • Александр Вячеславович Анисимов, второй пилот;
  • Рюстем Дулкынович Завгаров, бортмеханик;
  • Иван Владимирович Неверов, бортовой оператор;
  • Дмитрий Александрович Никифоров, командир воздушного судна;
  • Владимир Каримович Садиев, штурман;
  • Ирина Николаевна Середа, бортпроводник.

Пассажиры:

  • Мария Витальевна Широкова
  • Александр Николаевич Андрейкин
  • Ольга Леонтьевна Андрейкина
  • Михаил Вячеславович Кудашкин
  • Татьяна Евгеньевна Майорова
  • Алиса Вячеславовна Хвалеева
  • Алена Олеговна Лисичкина
  • Евгений Михайлович Левицкий
  • Артем Вячеславович Тищенко
  • Ольга Анатольевна Устинова
  • Екатерина Валерьевна Поникарова
  • Анастасия Александровна Попель
  • Юлия Борисовна Суровцева
  • Ольга Петровна Мохирева
  • Петр Григорьевич Аяни
  • Евгений Александрович Нестерук
  • Иван Витальевич Сивак
  • Юрий Федорович Столяров
  • Мария Максимовна Нестерова
  • Сергей Вячеславович Бояршин
  • Константин Алексеевич Лаптев
  • Александр Анатольевич Каримулин

Родственникам погибших в авиакатастрофе выплатят страховые выплаты по 2 миллиона рублей и от аэропорта – ещё по миллиону. Об этом рассказал глава аэропортов Камчатки Александр Журавлёв, пишет РИА Новости.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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