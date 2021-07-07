Актёр Сергей Бурунов признался, почему до сих пор не женат

Сергей Бурунов один из самых востребованных актёров в театре и кино. На его счету 113 фильмов и почти 300 озвученных ролей. Именно его голосом говорят персонажи Леонардо Ди Каприо и других голливудских звёзд.

По словам актёра, большой объём работы и постоянные съёмки являются причиной того, что он до сих пор не обзавёлся семьёй. Бурунов рассказал, что в 2020 году его полгода не было дома, во время съёмок они проехали несколько областей. Он считает, что такое не каждая женщина сможет выдержать.

Сергей признался, что в свои 44 года задумывается о детях и понимает, что давно пора. Но женщины, от которых он хотел бы детей, его разлюбили.

Бурунов отметил, что «трудно найти человека, с которым можно помолчать». Раньше у него было много времени на эксперименты и поиск, но с возрастом его становится всё меньше.

Также актёр признался, что недоволен своим внешним видом и хочет похудеть. При этом он не боится потерять свой экранный образ. По его мнению, худеть надо прежде всего для здоровья.