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Актёр Сергей Бурунов признался, почему до сих пор не женат

44-летний Сергей Бурунов рассказал, почему у него нет жены и детей

Актёр Сергей Бурунов признался, почему до сих пор не женат
Фото: glamour.ru

Актёр Сергей Бурунов стал гостем YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». В беседе с Вячеславом Манучаровым звезда сериалов рассказал о личной жизни, о своих комплексах и внешнем виде, сообщает Passion.ru.

Сергей Бурунов один из самых востребованных актёров в театре и кино. На его счету 113 фильмов и почти 300 озвученных ролей. Именно его голосом говорят персонажи Леонардо Ди Каприо и других голливудских звёзд.

По словам актёра, большой объём работы и постоянные съёмки являются причиной того, что он до сих пор не обзавёлся семьёй. Бурунов рассказал, что в 2020 году его полгода не было дома, во время съёмок они проехали несколько областей. Он считает, что такое не каждая женщина сможет выдержать.

Сергей признался, что в свои 44 года задумывается о детях и понимает, что давно пора. Но женщины, от которых он хотел бы детей, его разлюбили.

Бурунов отметил, что «трудно найти человека, с которым можно помолчать». Раньше у него было много времени на эксперименты и поиск, но с возрастом его становится всё меньше.

Также актёр признался, что недоволен своим внешним видом и хочет похудеть. При этом он не боится потерять свой экранный образ. По его мнению, худеть надо прежде всего для здоровья.

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#шоу-бизнес

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