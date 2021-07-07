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сегодня, 09:54 4

В Амурской области медведь больше недели терроризировал туристов

Животное пришлось отстрелить

В Амурской области медведь больше недели терроризировал туристов
Фото: pixabay.com

В Тындинском районе медведь больше недели держал в страхе посетителей и персонал турбазы «Мостоотряда-43». Как сообщает региональное управление по охране животного мира и ООПТ, хищник рылся в отходах и пугал местных жителей. 5 июля дикий зверь заблокировал ворота турбазы и не давал охраннику выйти.

Опасное животное пришлось отстрелить.

— Также наши госинспекторы наблюдают за медведицей с медвежатами, которые буквально поселились на трассе Тында – Соловьевск. Уже около месяца они не уходят с этого места – проезжающие мимо водители подбрасывают им еду, тем самым, прикармливают. Как отмечают очевидцы, косолапое семейство уже не просто ждет «подачек», а требует их. И такое поведение может перерасти в агрессию, — сообщили в управлении.

Жителям Амурской области напоминают: подкармливать диких животных нельзя ни в коем случае. Звери привыкают к человеку и начинают представлять опасность.

Если вы увидели медведей на трассах, не выходите из машины, дайте им спокойно пройти и продолжите путь. О встречах с животными нужно сообщать в конфликтную группу по телефону: 8 (914) 557-15-90.

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#животные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Нет человека - нет проблем

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    они у него дома сделали турбазу и его пришлось пристрелить... как всё однообразно стало в этой стране((( , он не сделал прививку и его пришлось .....

  • dikan

    dikan
    1 час назад

    Толку звонить. 4 го числа звонил на этот номер, что возле села Кивдо-Тюкан Бурейского района мишка ходит. Слышу "ну он же никому вреда не причинил". Говорю ну это пока. В ответ "ну а что вы от нас сейчас хотите". В общем, всё как и всегда когда убьют, тогда и приходите.

  • Spawn

    Spawn
    1 час назад

    Во-первых "они у него дома сделали турбазу", во-вторых за полигоном в таких местах нужно правильно "ухаживать", и в-третьих (не написано, конечно, но тем не менее) не нужно подкармливать животное. Сами его приучили, а потом медведь "виноват".

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