В Амурской области медведь больше недели терроризировал туристов

Фото: pixabay.com

В Тындинском районе медведь больше недели держал в страхе посетителей и персонал турбазы «Мостоотряда-43». Как сообщает региональное управление по охране животного мира и ООПТ, хищник рылся в отходах и пугал местных жителей. 5 июля дикий зверь заблокировал ворота турбазы и не давал охраннику выйти.

Опасное животное пришлось отстрелить.

— Также наши госинспекторы наблюдают за медведицей с медвежатами, которые буквально поселились на трассе Тында – Соловьевск. Уже около месяца они не уходят с этого места – проезжающие мимо водители подбрасывают им еду, тем самым, прикармливают. Как отмечают очевидцы, косолапое семейство уже не просто ждет «подачек», а требует их. И такое поведение может перерасти в агрессию, — сообщили в управлении.

Жителям Амурской области напоминают: подкармливать диких животных нельзя ни в коем случае. Звери привыкают к человеку и начинают представлять опасность.

Если вы увидели медведей на трассах, не выходите из машины, дайте им спокойно пройти и продолжите путь. О встречах с животными нужно сообщать в конфликтную группу по телефону: 8 (914) 557-15-90.