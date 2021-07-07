Михаил Галустян прокомментировал слухи о своём романе с Анной Бузовой

Галустян признался, что из-за слухов о романе с Бузовой его ревнует жена. Он призвал не верить сплетням и объяснил, что дружит с Аней и позвал её сняться в своём новом клипе.

Выяснилось, что Анна Бузова действительно приняла участие в съёмках клипа Михаила Галустяна, премьера которого состоится 8 июля.

Действия ролика разворачиваются в одном из отелей Сочи. В нём также принял участие Андрей Григорьев-Апполонов и его брат Виктор. В клипе снимались и девушки-модели в разноцветных купальниках, которые постоянно вились вокруг Супер Жорика.

Анна Бузова уже более 10-и лет состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным. За это время пара не была замечена в громких скандалах. Сейчас сестра Ольги Бузовой и её избранник наслаждаются отдыхом в Турции, где Аня отметила своё 33-летие.