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Михаил Галустян прокомментировал слухи о своём романе с Анной Бузовой

Галустян объяснил, что с Анной Бузовой его связывает дружба и работа

Михаил Галустян прокомментировал слухи о своём романе с Анной Бузовой
Фото: monavista.ru

На днях Михаила Галустяна и сестру Ольги Бузовой заметили на вечеринке в Сочи, после чего появились слухи об их романе. Шоумен назвал это сплетнями и заявил, что с Аней Бузовой его связывают лишь дружеские отношения и работа, сообщает «СтарХит».

Галустян признался, что из-за слухов о романе с Бузовой его ревнует жена. Он призвал не верить сплетням и объяснил, что дружит с Аней и позвал её сняться в своём новом клипе.

Выяснилось, что Анна Бузова действительно приняла участие в съёмках клипа Михаила Галустяна, премьера которого состоится 8 июля.

Действия ролика разворачиваются в одном из отелей Сочи. В нём также принял участие Андрей Григорьев-Апполонов и его брат Виктор. В клипе снимались и девушки-модели в разноцветных купальниках, которые постоянно вились вокруг Супер Жорика.

Анна Бузова уже более 10-и лет состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным. За это время пара не была замечена в громких скандалах. Сейчас сестра Ольги Бузовой и её избранник наслаждаются отдыхом в Турции, где Аня отметила своё 33-летие.

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#шоу-бизнес

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