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сегодня, 09:28 0

В Амурской области будут готовить пункты для длительного пребывания подтопленцев

Часть домов после паводка восстановить не удастся, отметил Василий Орлов

В Амурской области будут готовить пункты для длительного пребывания подтопленцев
Фото: amurobl.ru

Ряд домов в населенных пунктах региона, пострадавших от наводнения, будут признаны аварийными. Они уже не пригодны для жилья.

— Понятно, что некоторые дома в итоге будут непригодны для дальнейшего проживания в них. Мы направим соответствующие документы на федеральный уровень. Здесь важно понимать, что выплаты на приобретение жилья взамен утраченного занимают определенное время. Поэтому уже сейчас нам нужно начинать работу по подготовке пунктов длительного пребывания граждан, – заявил губернатор региона Василий Орлов.

Глава Приамурья отметил, что субсидия на приобретение нового жилья будет выдаваться только тогда, когда пострадавшие откажутся от прав на уничтоженные дома и залитые участки.

— В связи с этим главам районов уже сейчас нужно работать с гражданами: посчитать, сколько человек, утративших жилье, будут какое-то время размещаться в пунктах длительного проживания до приобретения нового, а также проанализировать, кто захочет остаться в своем населенном пункте, а кто намерен переехать в другие территории, и оценить наличия жилья на рынке, – отметил Василий Орлов.

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#большая вода #губернатор

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