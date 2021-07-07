Ущерб от паводка в Амурской области составил четыре миллиарда

Наводнение нанесло колоссальный ущерб Приамурью. Гибель людей удалось предотвратить.

— С прохождением паводка в Приамурье не было допущено случаев гибели граждан, были единичные случаи гибели животных, как правило, из-за халатности их владельцев. Сейчас приступили к ликвидации последствий паводка. Подтоплено было 975 домов, в которых проживало более 2 500 человек, пострадало более 2 000 приусадебных участков, – сообщил глава региона Василий Орлов.

Губернатор назвал предварительную сумму ущерба – это 4 миллиарда рублей. Из них 1,2 – урон дорогам и мостам, 1,8 – домовладениям, 300 миллионов – деньги, необходимые для выплат подтопленцам, еще 700 миллионов – потери аграриев, которые будут возмещать.

Производство выплат пострадавшим амурчанам и аварийно-восстановительные работы в регионе уже идут полным ходом.