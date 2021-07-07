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В Австрии сбежавший питон вылез из унитаза и укусил 65-летнего мужчину

Владелец рептилии даже не заметил, что его питомец сбежал

В Австрии сбежавший питон вылез из унитаза и укусил 65-летнего мужчину
Фото: vesiskitim.ru

В Австрии питон-альбинос напал на 65-летнего мужчину в туалете. Сбежавшая змея вылезла из унитаза и укусила пенсионера в область паха, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Star.

Мужчина рассказал, что сидел на унитазе, когда его укусил питон. Пенсионер резко вскочил и увидел непрошеного гостя. Пострадавшего доставили в больницу, но травмы, к счастью, оказались незначительными.

После этого эксперт по рептилиям выловил питона в квартире мужчины и передал их хозяину. Оказалось, 24-летний сосед пенсионера обожает рептилий и держит дома 11 неядовитых змей. Владелец даже не заметил, что его питомец сбежал. Предполагается, что змея пробралась в туалет пострадавшего по канализационным трубам.

Теперь владельцу питона могут предъявить обвинение за нанесение телесных повреждений по неосторожности.

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#животные #происшествия

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