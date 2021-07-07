Владимир Меньшов был уверен, что доживёт только до 60 лет

На передаче «Судьба человека» Меньшов рассказывал, что не предполагал, что проживёт такую долгую и насыщенную жизнь. По словам режиссёра, его родные доживали максимум до 60 лет, поэтому когда-то он был уверен, что смерть тоже настигнет его в этом возрасте. Однако судьба оказалась к Меньшову более благосклонна.

На свой 80-летний юбилей Владимир Валентинович признался, что не ожидал, что доживёт до такой даты. Он называл свой возраст «сумасшедшей цифрой» и шутил, что не верит в неё.

После печального известия о смерти Владимира Меньшова журналист Маргарита Симоньян вспомнила его юбилей. Она рассказала, что они отметили его «старомодно весело, дружно, с какой-то советской ностальгией, как будто внутри его фильмов находились». По её словам, с каждым таким уходом всё страшнее смотреть в будущее, в котором этих людей уже не будет.