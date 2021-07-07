Владимир Меньшов был уверен, что доживёт только до 60 лет
Меньшов не предполагал, что проживёт такую долгую жизнь
5 июля скончался легендарный режиссёр Владимир Меньшов. В сентябре ему исполнилось бы 82 года. На свой 80-летний юбилей Владимир Валентинович признавался, что по всем признакам он должен был дожить только до 60 лет, пишет «СтарХит».
На передаче «Судьба человека» Меньшов рассказывал, что не предполагал, что проживёт такую долгую и насыщенную жизнь. По словам режиссёра, его родные доживали максимум до 60 лет, поэтому когда-то он был уверен, что смерть тоже настигнет его в этом возрасте. Однако судьба оказалась к Меньшову более благосклонна.
На свой 80-летний юбилей Владимир Валентинович признался, что не ожидал, что доживёт до такой даты. Он называл свой возраст «сумасшедшей цифрой» и шутил, что не верит в неё.
После печального известия о смерти Владимира Меньшова журналист Маргарита Симоньян вспомнила его юбилей. Она рассказала, что они отметили его «старомодно весело, дружно, с какой-то советской ностальгией, как будто внутри его фильмов находились». По её словам, с каждым таким уходом всё страшнее смотреть в будущее, в котором этих людей уже не будет.
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