На форуме «Армия-2021» расскажут о применении искусственного интеллекта в вооружённых силах
Центральной темой военно-технического форума станет внедрение новейших изобретений и технологий в армейскую действительность
Три выставочные площадки военно-технического форума «Армия-2021» начнут свою работу 23 августа на территории области, в Белогорске, Екатеринославке, а также в Благовещенске, в парке «Патриот». Тематика искусственного интеллекта будет основной на всех стендах.
В экспозиции будут представлены около тысячи образцов стрелкового оружия, современной военной техники, как стоящей на вооружении, так и перспективной, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и разведки.
Также посетители смогут увидеть новаторские изобретения военнослужащих, благодаря которым увеличиваются боевые возможности подразделений и военной техники.
Работа выставочных площадок продлится до 27 августа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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