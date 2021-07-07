На форуме «Армия-2021» расскажут о применении искусственного интеллекта в вооружённых силах

Три выставочные площадки военно-технического форума «Армия-2021» начнут свою работу 23 августа на территории области, в Белогорске, Екатеринославке, а также в Благовещенске, в парке «Патриот». Тематика искусственного интеллекта будет основной на всех стендах.

В экспозиции будут представлены около тысячи образцов стрелкового оружия, современной военной техники, как стоящей на вооружении, так и перспективной, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Также посетители смогут увидеть новаторские изобретения военнослужащих, благодаря которым увеличиваются боевые возможности подразделений и военной техники. Работа выставочных площадок продлится до 27 августа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#армия #Дальний Восток

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Илья Ринейский