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сегодня, 08:00 2

На форуме «Армия-2021» расскажут о применении искусственного интеллекта в вооружённых силах

Центральной темой военно-технического форума станет внедрение новейших изобретений и технологий в армейскую действительность

На форуме «Армия-2021» расскажут о применении искусственного интеллекта в вооружённых силах
Фото: пресс-служба ВВО

Три выставочные площадки военно-технического форума «Армия-2021» начнут свою работу 23 августа на территории области, в Белогорске, Екатеринославке, а также в Благовещенске, в парке «Патриот». Тематика искусственного интеллекта будет основной на всех стендах.

В экспозиции будут представлены около тысячи образцов стрелкового оружия, современной военной техники, как стоящей на вооружении, так и перспективной, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и разведки.

Также посетители смогут увидеть новаторские изобретения военнослужащих, благодаря которым увеличиваются боевые возможности подразделений и военной техники.

Работа выставочных площадок продлится до 27 августа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#армия #Дальний Восток

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Комментарии
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  • OT

    OT
    3 часа назад

    И что? Ведь знаем,что все в России подобное всегда остается демонстрационным. Разве что армия не ходит в кирзовых сапогах.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Всю службу солдат наоборот учат не думать, так зачем тогда там интеллект искусственный?

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