Подростка из Амурской области будут судить за неудачную шутку

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17-летнего жителя Тамбовского района будут судить за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По словам обвиняемого, он просто хотел пошутить.

11 мая текущего года юный амурчанин со своего телефона опубликовал в социальной сети о готовящемся им террористическом акте в одном из учебных заведений Благовещенска. Во время проверки данная информация не подтвердилась, а автора поста выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Парень признался, что просто хотел пошутить и совсем не задумывался о последствиях.

Уголовное дело скоро рассмотрят в судебном порядке, сообщает областное управление Следственного комитета РФ.