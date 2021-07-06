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сегодня, 18:30 2

В Благовещенске четырнадцатилетних вандалов заставили заняться трудотерапией

Подростки испортили скамейки на улице Ленина

В Благовещенске четырнадцатилетних вандалов заставили заняться трудотерапией
Фото: https://www.instagram.com/p/CQ-Sd_9s4RC/

Сегодня в своём инстаграм-аккаунте мэр города Благовещенск Олег Гатауллович Имамеев опубликовал пост о 14-летних вандалах, испортивших скамейку на площади Ленина. Мама одного из подростков связалась с мэром, извинилась за проступок, а подростки захотели исправить свою ошибку.

Так как очищать испорченные поверхности доверили специалистам, подросткам предложили вооружиться перчатками и мешками и очистить сквер Мухина от мусора. Мэр выразил надежду, что теперь юные вандалы поняли, насколько это тяжелый труд – следить за чистотой в городе и что за все поступки всегда приходится отвечать.

— По признанию самих ребят, раскрасить лавочку они решили просто от безделья. Нечем им заняться на летних каникулах. И вот здесь уже многое зависит от нас – взрослых. Дорогие друзья! Я понимаю, что сейчас тяжелое время. Пандемия и связанные с ней ограничения и многие другие проблемы. Но тем не менее находите возможность занять своих детей. Обращайте на них свое внимание. И не будет лишним хотя бы на этом примере объяснить им, что такое хорошо и что такое плохо, – написал мэр.

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#городская власть #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Мама - молодец! )

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    42 минуты назад

    каторга как она есть

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