В Благовещенске четырнадцатилетних вандалов заставили заняться трудотерапией

Сегодня в своём инстаграм-аккаунте мэр города Благовещенск Олег Гатауллович Имамеев опубликовал пост о 14-летних вандалах, испортивших скамейку на площади Ленина. Мама одного из подростков связалась с мэром, извинилась за проступок, а подростки захотели исправить свою ошибку.

Так как очищать испорченные поверхности доверили специалистам, подросткам предложили вооружиться перчатками и мешками и очистить сквер Мухина от мусора. Мэр выразил надежду, что теперь юные вандалы поняли, насколько это тяжелый труд – следить за чистотой в городе и что за все поступки всегда приходится отвечать.

— По признанию самих ребят, раскрасить лавочку они решили просто от безделья. Нечем им заняться на летних каникулах. И вот здесь уже многое зависит от нас – взрослых. Дорогие друзья! Я понимаю, что сейчас тяжелое время. Пандемия и связанные с ней ограничения и многие другие проблемы. Но тем не менее находите возможность занять своих детей. Обращайте на них свое внимание. И не будет лишним хотя бы на этом примере объяснить им, что такое хорошо и что такое плохо, – написал мэр.