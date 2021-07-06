Сирота из Амурской области Ольга Кулажская получила двухкомнатную квартиру
Девушка из Свободного, за чьей историей следила вся Амурская область, обрела собственный дом
Жительница Свободного Ольга Кулажская получила долгожданное жильё. В начале лета мы подробно рассказывали историю девушки-сироты, которая в раннем возрасте осталась без родителей и потеряла конечности. Вчера, 5 июля, девушке позвонили из жилищного центра и предложили осмотреть предлагаемое жильё.
— Вчера все так быстро произошло. Мне позвонили из отдела опеки и сказали, что надо будет посмотреть квартиру. Я стояла в ступоре и не могла поверить в это, – рассказала Ольга. – В квартире сделан хороший ремонт. Удобно, что она на первом этаже, и все выключатели находятся низко. Нет никаких посторонних запахов.
Как рассказала пресс-служба свободненской администрации, в «двушке», расположенной в кирпичном доме, установлены металлопластиковые окна, межкомнатные двери, частично – натяжные потолки, линолеум, наклеены обои под покраску. Также в квартире есть водонагреватель и кондиционер – остались от предыдущих жильцов.
Ольга дала согласие на оформление квартиры в так называемый «спецнайм»: через пять лет жильё будет оформлено в собственность.
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