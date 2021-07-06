Сирота из Амурской области Ольга Кулажская получила двухкомнатную квартиру

— Вчера все так быстро произошло. Мне позвонили из отдела опеки и сказали, что надо будет посмотреть квартиру. Я стояла в ступоре и не могла поверить в это, – рассказала Ольга. – В квартире сделан хороший ремонт. Удобно, что она на первом этаже, и все выключатели находятся низко. Нет никаких посторонних запахов.

Как рассказала пресс-служба свободненской администрации, в «двушке», расположенной в кирпичном доме, установлены металлопластиковые окна, межкомнатные двери, частично – натяжные потолки, линолеум, наклеены обои под покраску. Также в квартире есть водонагреватель и кондиционер – остались от предыдущих жильцов.

Ольга дала согласие на оформление квартиры в так называемый «спецнайм»: через пять лет жильё будет оформлено в собственность.