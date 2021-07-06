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Сирота из Амурской области Ольга Кулажская получила двухкомнатную квартиру

Девушка из Свободного, за чьей историей следила вся Амурская область, обрела собственный дом

Сирота из Амурской области Ольга Кулажская получила двухкомнатную квартиру

Жительница Свободного Ольга Кулажская получила долгожданное жильё. В начале лета мы подробно рассказывали историю девушки-сироты, которая в раннем возрасте осталась без родителей и потеряла конечности. Вчера, 5 июля, девушке позвонили из жилищного центра и предложили осмотреть предлагаемое жильё.

— Вчера все так быстро произошло. Мне позвонили из отдела опеки и сказали, что надо будет посмотреть квартиру. Я стояла в ступоре и не могла поверить в это, – рассказала Ольга. – В квартире сделан хороший ремонт. Удобно, что она на первом этаже, и все выключатели находятся низко. Нет никаких посторонних запахов.

Как рассказала пресс-служба свободненской администрации, в «двушке», расположенной в кирпичном доме, установлены металлопластиковые окна, межкомнатные двери, частично – натяжные потолки, линолеум, наклеены обои под покраску. Также в квартире есть водонагреватель и кондиционер – остались от предыдущих жильцов.

Ольга дала согласие на оформление квартиры в так называемый «спецнайм»: через пять лет жильё будет оформлено в собственность.

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#помощь #Свободный

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