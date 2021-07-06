Стадион в школе Циолковского готов уже наполовину

Фото: пресс-служба законодательного собрания Амурской области

В седьмой школе города Циолковского продолжается ремонт школьного стадиона. На сегодняшний день сделана примерно половина всех работ. Завершаются земляные работы: отсыпка и выравнивание будущего мини-футбольного поля с искусственным покрытием, беговых дорожек, площадки для игры в волейбол и баскетбол, тренажерной зоны и полосы препятствий.

— Проект стадиона типовой, такой же реализуется в соседней Юхте и других населенных пунктах. Единственное, что пришлось корректировать, – это размеры спортивных зон, стадион нестандартных размеров. Ещё одной проблемой были погодные условия: строители должны были приступить ещё в первых числах мая, но из-за дождей получилось на неделю-полторы позже. Впрочем, подрядчик хороший: обещает нагнать и все выполнить в срок, – рассказал и.о. директора школы Игорь Калиберда.

Раньше 850 школьникам приходилось заниматься физкультурой на приспособленных спортплощадках. Впрочем, и они появились только в 90-е годы.

— Образовательное учреждение большое, объект будет очень востребован. Кроме того, рядом находится спортивная школа, где есть секция мини-футбола, но нет собственного стадиона, дети занимаются в зале. Уверен, что руководители учебных заведений договорятся о совместной эксплуатации поля. Плюс, принимая решение о ремонте пришкольных спортплощадок в городах Приамурья, мы как одно из условий отмечаем, что они должны стать инфраструктурой для занятий спортом не только учеников, но и жителей соответствующих микрорайонов всех возрастов, – подчеркнул председатель Законодательного собрания области Вячеслав Логинов.

Закончить реконструкцию стадиона планируют к учебному году. Из областного бюджета на работу выделили 21 миллион рублей, свыше 650 тысяч рублей вложил муниципалитет.

— В этом году на капитальное обновление пришкольных территорий будет направлено без малого 400 миллионов рублей. На эту сумму будут обустроены три физкультурно-спортивные зоны, два автогородка и 12 стадионов, – отметил Вячеслав Логинов.