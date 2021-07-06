Василий Орлов обратил внимание на слабые темпы вакцинации в вузах

В регионе от COVID-19 вакцинировано 40,3 процента от планового числа амурчан. Лучше всего прививочная кампания идет в Селемджинском и Шимановском районах, в отстающих – Архаринский район и Прогресс.

— Темпы вакцинации постепенно наращиваем. Среди жителей области, относящихся к первому приоритету, привито 50 процентов от плановых показателей. Процент вакцинации среди людей старше 60-и лет у нас выше среднего по России – 29,4 % (средняя по стране 26,9 %). Второй уровень приоритета, куда относятся социальные работники, а также сфера услуг, вакцинирован на 96,9 % от плана, – рассказала министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

В область поступило свыше 184 тысяч доз вакцины, использовано из них 77,7 процента. Дефицита вакцины нет.

— Все еще слабые результаты по темпам вакцинации в вузах. Возможно, руководителям стоит обратить внимание на опыт других регионов, как там ведут прививочную кампанию среди молодежи и преподавателей. К началу учебного года эта проблема должны быть уже решена, – отметил губернатор Василий Орлов.

Справка АИ

Прививку от коронавирусной инфекции можно поставить в любой поликлинике области. Помимо этого, в Благовещенске увеличено число мобильных пунктов вакцинации. Они работают на набережной Амура в районе улицы Калинина, 1, а также на площади ОКЦ и в микрорайоне, у киноцентра «Харбин».