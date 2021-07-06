Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:50 5

Василий Орлов обратил внимание на слабые темпы вакцинации в вузах

В Амурской области прививочная кампания завершена на 40,3 процента

Василий Орлов обратил внимание на слабые темпы вакцинации в вузах

В регионе от COVID-19 вакцинировано 40,3 процента от планового числа амурчан. Лучше всего прививочная кампания идет в Селемджинском и Шимановском районах, в отстающих – Архаринский район и Прогресс.

— Темпы вакцинации постепенно наращиваем. Среди жителей области, относящихся к первому приоритету, привито 50 процентов от плановых показателей. Процент вакцинации среди людей старше 60-и лет у нас выше среднего по России – 29,4 % (средняя по стране 26,9 %). Второй уровень приоритета, куда относятся социальные работники, а также сфера услуг, вакцинирован на 96,9 % от плана, – рассказала министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

В область поступило свыше 184 тысяч доз вакцины, использовано из них 77,7 процента. Дефицита вакцины нет.

— Все еще слабые результаты по темпам вакцинации в вузах. Возможно, руководителям стоит обратить внимание на опыт других регионов, как там ведут прививочную кампанию среди молодежи и преподавателей. К началу учебного года эта проблема должны быть уже решена, – отметил губернатор Василий Орлов.

Справка АИ

Прививку от коронавирусной инфекции можно поставить в любой поликлинике области. Помимо этого, в Благовещенске увеличено число мобильных пунктов вакцинации. Они работают на набережной Амура в районе улицы Калинина, 1, а также на площади ОКЦ и в микрорайоне, у киноцентра «Харбин».

Просмотров всего: 435

#COVID 19 #губернатор #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 4

В Амурской области выявили 97 новых случаев коронавируса
Общество 1

Амурчанин дважды сдал ЕГЭ на высший балл
В России и мире

Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии
Общество 1

Амурчан, живущих в пунктах временного размещения, медики регулярно тестируют на COVID-19

Комментарии
Показать все (5)
  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    1 час назад

    да просто нафиг им не нужна ваша вакцина!!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Очень удобно!

    Интерпретируя Голикову - хотите учиться, прививайтесь! (((

  • OT

    OT
    1 час назад

    Обнаглели. Насилие переименовали в некую необходимость. Власть надо менять

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Шустрый у нас губернатор! Забыл видимо, что все преподы и студенты на каникулах.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Где выбор вакцин? Почему мы не имеем права выбора вакцин???

Показать все (5)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь