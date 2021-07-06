В Благовещенске задержали вымогателя
Решается вопрос о мере пресечения злоумышленника
В областном центре задержали члена организованной группы, который подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. Амурчанин также причастен и к другим преступлениям, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В данный момент для задержанного избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
За подобное преступление можно получить до 15 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
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