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сегодня, 17:45 0

В Благовещенске задержали вымогателя

Решается вопрос о мере пресечения злоумышленника

В Благовещенске задержали вымогателя
Фото: pixabay.com

В областном центре задержали члена организованной группы, который подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. Амурчанин также причастен и к другим преступлениям, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В данный момент для задержанного избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

За подобное преступление можно получить до 15 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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#криминал #происшествия

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