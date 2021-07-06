Жительница Благовещенска пожаловалась, что её ребёнка отказываются принимать в 10-й класс

Лето – пора каникул, окончания учёбы, поступлений. Как выяснилось, последнее касается не только желающих стать студентами вузов или колледжей, но и обычных девятиклассников, которые желают продолжить обучение в школе. В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска, которая рассказала, что её дочери в родной школе отказали в приёме в 10-й класс. Наш корреспондент разбирался, имеет ли право школа отказать ребёнку в продолжении обучения, и как в таком случае реализовать своё законное право на получение полного общего образования?

Школа не для всех?

— Моя дочь училась в 25-й гимназии. Она закончила 9-й класс. Перед самыми экзаменами руководитель дочери написала в родительскую группу в WhatsApp, что набор в 10-й класс будет проводиться по конкурсу! – рассказала нашему корреспонденту мама одной из учениц. В конце июня состоялся конкурсный отбор, и нам сообщили, что моей дочери отказано. Ссылаются на постановление правительства Амурской области 2014 года, но неужели областное постановление может быть выше федерального закона об образовании или Конституции?

Статья 67 федерального закона №273-ФЗ «Об образовании» говорит следующее:

Источник: consultant.ru

На сайте гимназии № 25 в разделе «Приём в 10-е классы» действительно размещено положение о конкурсных испытаниях для поступления в 10-й класс, в котором к желающим продолжить обучение в школе предъявлен ряд требований, таких как оценки «хорошо» и «отлично» по ряду предметов, наличие среднего балла аттестата за 9-й класс не ниже, чем 4,0 и ряд других. Речь идёт об испытаниях для тех, кто желает продолжить обучение в так называемом «профильном» классе. Семья девочки, которой школа отказала в приёме, проживает и прописана в части города, к которой относится 25-я гимназия – казалось бы, в соответствии с пунктом 3 статьи закон защищает желание ребёнка продолжить обучение. Но всё тот же сайт школы сообщает, что класса, в котором обучали бы по основной общеобразовательной программе, там попросту нет!

Источник: school25.obrblag.info

Наряду с естественно-научным и гуманитарным классом в перечне есть и «универсальный (пограничный)», но и он входит в список профильных.

— Мы не одни такие, родители других детей тоже в шоке, – продолжает рассказ благовещенка. Пробовали обратиться в школы №№ 13 и 15, но и там отказывают. Ссылаются на тройки в аттестате. Говорят, идите в колледж. Сама разговаривала с директором 25-й гимназии – сказала, пишите заявление, мы дадим вам официальный отказ, конкурс прошёл, мест нет. Не знаем, что делать!

Что делать родителям?

Наш корреспондент обратился за комментарием в министерство образования и науки Амурской области. Как оказалось, благовещенские родители действительно обращаются с такой проблемой.

— Если школьник после 9 класса не желает поступать в колледжи, а хочет продолжить обучение по школьной программе дальше – это его законное право. Но здесь есть некоторые условности, также прописанные в законодательстве, – рассказала и.о. министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова. – В некоторых образовательных организациях в 10 и 11 классах осуществляется углубленное изучение отдельных предметов, действуют профильные классы. Принимают в них только после конкурсного отбора (например, школьникам необходимо написать контрольную работу по профильному предмету). Это должно быть закреплено в локальном акте образовательной организации. Те девятиклассники, которые по итогам испытаний преодолевают минимальный порог, определенный локальным актом школы, переходят в профильный класс. Возникает вопрос: что делать тем, кто не набрал достаточное количество баллов. Если в их школе предусмотрены обычные классы «без уклона», то они переходят туда. В противном случае родителям необходимо обратиться в управление или отдел образования муниципальной администрации, там им предоставят перечень учреждений, где школьники могут продолжить обучение по стандартной школьной программе.

В минобре также добавили, что некий нормативный акт 2014 года, на который ссылается администрация гимназии, действительно существует. Речь идёт о постановлении правительства Амурской области от 17 июля 2014 г. №447 «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Амурской области, для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения)».

В пресс-службе министерства также добавили, что запись в школы не по прописке на оставшиеся места началась сегодня, с 6 июля.