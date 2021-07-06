В Амурской области выявили 97 новых случаев коронавируса

— Темп прироста за последние сутки – 0,4 %. У 66 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68 %), у 30 – в виде пневмонии (31 %), у 1 – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

С момента начала пандемии в регионе зафиксирован 24 651 случай заболевания. 23 491 пациент выздоровел, 309 умерло.