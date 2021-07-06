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сегодня, 18:00 4

В Амурской области выявили 97 новых случаев коронавируса

Новых летальных исходов не зафиксировано

В Амурской области выявили 97 новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

В течение последних суток на территории Амурской области зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19. По данным портала стопкоронавирус.рф, за те же сутки выздоровело 47 пациентов, никто не умер.

— Темп прироста за последние сутки – 0,4 %. У 66 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68 %), у 30 – в виде пневмонии (31 %), у 1 – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

С момента начала пандемии в регионе зафиксирован 24 651 случай заболевания. 23 491 пациент выздоровел, 309 умерло.

Просмотров всего: 273

#COVID 19

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Странное совпадение - количество привившихся тоже увеличилось. )

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    54 минуты назад

    Странное дело, вчера семерых на каталке за ночь увезли, а вчера писали, что только двое. Неужели правительство и ширпотребнадзор до сих пор думают, что люди не видят происходящей картины, когда пратически полгорода перележало в больнице и своими глазами видели по сколько человек увозят?

  • El Antonio

    El Antonio
    6 минут назад

    Oldlord, и число прослушиваний некой композиции некой группы на каком-то там ресурсе тоже увеличилось. И просмотров какого-то ролика прибавилось... )))

  • El Antonio

    El Antonio
    5 минут назад

    CHEBURASHKA_28_RUS, люди лучше бы выводы правильные делали... Но думать у нас не учат...

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