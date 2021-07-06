В Амурской области выявили 97 новых случаев коронавируса
Новых летальных исходов не зафиксировано
В течение последних суток на территории Амурской области зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19. По данным портала стопкоронавирус.рф, за те же сутки выздоровело 47 пациентов, никто не умер.
— Темп прироста за последние сутки – 0,4 %. У 66 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68 %), у 30 – в виде пневмонии (31 %), у 1 – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.
С момента начала пандемии в регионе зафиксирован 24 651 случай заболевания. 23 491 пациент выздоровел, 309 умерло.
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