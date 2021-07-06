Военные железнодорожники начали реконструкцию БАМа

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Военные железнодорожники начали подготовку к реконструкции БАМа. В первую очередь приступили к вырубке деревьев, чтобы на расчищенном участке отсыпать полотно железной дороги, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Подготавливать территорию площадью более 20 гектар военные будут вручную. Тяжёлую технику на этом участке использовать нельзя из-за вечно мёрзлых грунтов. Кроме основного железнодорожного полотна БАМ рядом прокладывают автодорогу-дублёр. По этому пути будут подвозить строительный материал. Дороги возводят с помощью тяжёлых самосвалов и бульдозеров ГСТ-12.

К настоящему времени военнослужащие уже очистили от деревьев территорию более 10 гектар и проложили 5 километров автодороги. Когда все подготовительные работы завершатся, приступят к основным.