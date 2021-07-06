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Министерство культуры Амурской области приглашает участвовать в президентском конкурсе грантов

Стартовал всероссийский конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий

Министерство культуры Амурской области приглашает участвовать в президентском конкурсе грантов
Фото: pixabay.com

В своём инстаграм-аккаунте министерство культуры и национальной политики Амурской области рассказало о новом всероссийском конкурсе грантов президента России в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, приём заявок на который начался 15 июня.

Ещё 21 апреля этого года президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что в нашей стране будет создан фонд культурных инициатив. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ.

Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. И вот уже с 15 июня стартовал приём заявок на первый конкурс. В планах распределить между победителями 3,5 миллиарда рублей, дополнительно выделенных на эти цели из федерального бюджета. К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие и коммерческие организации, а также муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели. Коммерческий сектор впервые будет участвовать в грантовых программах фонда президентских грантов.

Подать заявку можно до 30 июля 2021 года, но приступить к реализации проекта можно гораздо раньше – с 1 июля. Если проект победит, затраты будут возмещены. Итоги конкурса будут подведены не позднее 15 сентября.

— Те, кто подал заявку, могут параллельно начинать реализацию своего проекта, если проект победит, то положением предусмотрена возможность компенсировать уже понесенные затраты, – прокомментировал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Проекты должны соответствовать следующим типам направлений: академическое классическое искусство и культура; межотраслевые, сетевые и кросскультурные проекты; образовательные и наставнические проекты; проекты по выявлению и поддержке молодых талантов; проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов; проекты в области современной популярной культуры.

Отдельно выделены типы направлений для проектов в сфере креативных индустрий – литература, издательское дело, дизайн, музыка, архитектура, урбанистика, мультимедийные технологии, кино и театр.

Ознакомиться с документами о конкурсе, а также подать заявку на участие можно на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

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#конкурсы #культура #шоу-бизнес

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