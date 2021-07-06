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сегодня, 16:30 0

Трое молодых жителей Благовещенска угнали автомобиль

При этом за руль посадили пьяного

Трое молодых жителей Благовещенска угнали автомобиль
Фото: 28.мвд.рф

Троих благовещенцев, от 18 до 21 года, задержали по подозрению в угоне машины. Амурчанин, сидевший за рулём, был в нетрезвом состоянии, сообщает регионального управление МВД.

Сотрудники ГИБДД ранним утром заметили автомобиль с разбитыми передними боковыми стёклами и решили остановить его. В машине находилось двое парней. У водителя при себе не было прав на вождение и документов на машину. Помимо этого полицейские осмотрели салон и обнаружили сломанный замок водительской двери и вскрытую панель замка зажигания. Ключей от машины у амурчанина не было.

Позже выяснилось, что в преступлении был замешан ещё один участник. Оказалось, что один из подозреваемых знал хозяина авто. Владельца в городе не было, поэтому он предложил знакомым угнать машину.

Водителя ждёт административный арест на 10 дней, остальные находятся под подпиской о невыезде.

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