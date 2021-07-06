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Никас Сафронов назвал Проклову виновной в крушении памятников Олегу Табакову

Сафронов считает, что не стоит доверять рассказам Елены Прокловой

Никас Сафронов назвал Проклову виновной в крушении памятников Олегу Табакову
Фото: Яндекс.Дзен

После признаний Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного артиста многие решили, что речь шла об Олеге Табакове. Но художник Никас Сафронов уверен, что подобные выводы делать рано, пишет «СтарХит».

В шоу «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном Никас Сафронов заявил, что сейчас на телевидении происходят страшные вещи. Ведь всего одна программа может изменить жизнь человека, а её участники – втоптать в грязь любого.

По словам художника, после откровений Прокловой все решили, что речь шла про Олега Табакова. Теперь в разных городах люди громят памятники известному артисту.

Сафронов считает, что доверять этим рассказам не стоит, ведь творческие люди могут многое придумать. По его мнению, также «всё может быть домыслено по сценарию для программы». А после таких передач люди идут всё «крушить и ломать».

Художник привёл в пример скандальную историю с обвинениями в адрес Харви Вайнштейна, которого посадили в тюрьму. Сам Сафронов признался, что его также пытались обвинить в изнасиловании девушки, которую он никогда прежде не видел.

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#культура #СМИ

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