Росприроднадзор и УФСБ выявили незаконную добычу золота в Амурской области

Инспекторы Росприроднадзора и сотрудники амурского УФСБ провели рейд по Зейскому и Тындинскому районам. Основанием для проверки стало обращение от экологов организации «Реки без границ».

В ходе инспектирования выявили незаконную (без лицензии) добычу золота, а также изъяли 24,6 грамма драгоценного металла и фронтальный погрузчик. В настоящий момент ведется административное расследование, и проводится оценка ущерба окружающей среде. Ранее в Амурской области приостановили деятельность золотодобывающей компании за урон природе.

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Никита Манаков