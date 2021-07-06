Росприроднадзор и УФСБ выявили незаконную добычу золота в Амурской области
Инспекторы провели рейд в Зейском и Тындинском районах
Инспекторы Росприроднадзора и сотрудники амурского УФСБ провели рейд по Зейскому и Тындинскому районам. Основанием для проверки стало обращение от экологов организации «Реки без границ».
В ходе инспектирования выявили незаконную (без лицензии) добычу золота, а также изъяли 24,6 грамма драгоценного металла и фронтальный погрузчик.
В настоящий момент ведется административное расследование, и проводится оценка ущерба окружающей среде.
Ранее в Амурской области приостановили деятельность золотодобывающей компании за урон природе.
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