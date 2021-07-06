Амурчанин дважды сдал ЕГЭ на высший балл

Выпускник первой гимназии дважды получил высший балл за ЕГЭ. Сто баллов Максим Сказкин набрал по русскому языку и информатике. Молодого человека уже выбирали губернаторским стипендиатом за отличную учёбу, рассказали в пресс-службе правительства Приамурья.

— К экзамену по информатике начал усиленно готовиться еще с десятого класса. Информатикой и языками программирования интересуюсь давно, поэтому какой-то материал осваиваю самостоятельно, что-то – на дополнительных занятиях в БГПУ. В этом году экзамен по информатике проходил в новом формате – все задания выполнялись только на компьютерах. Хочу сказать, что компьютерный формат для испытания по информатике подходит больше, чем бумажный, так гораздо удобнее, – поделился выпускник.

В этом году выпускной экзамен по информатике сдавали 417 амурчан. Кроме Максима больше 90 баллов получили пять человек, из Алексеевской гимназии, лицея БГПУ, благовещенских школ № 26 и 28 и школы № 1 Завитинска.

— Благодаря реализации в регионе национального проекта «Образование», нам удалось повысить качество образования в сфере информационных технологий. В 68 амурских школах оборудованы современные кабинеты информатики – в рамках работы центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Также школы и колледжи области подключают высокоскоростной Интернет и получают современную компьютерную технику, – отметил губернатор области Василий Орлов.

Цифры

В 2021 году по программе «Цифровая образовательная среда» в 48 учебных заведений поступит 1392 единицы техники.

Благодаря федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в 57 учебных заведениях Приамурья появится высокоскоростной Интернет.