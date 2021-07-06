Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Вокруг болезни Петра Мамонова сейчас ходит много слухов, 4 июля его даже похоронили в соцсетях.

Ольга Мамонова рассказала, что пока не может увидеть своего мужа, но четыре раза в день от врачей узнаёт новости о нём. Уже пять дней музыкант находится в реанимации, положительных изменений пока нет. У артиста большое поражение лёгких, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

Последнее время Петр Мамонов жил с женой в деревне, стараясь избегать города, но всё равно заразился.

По словам супруги артиста, она каждый день ездила в Москву, спускалась в метро. Машина у них одна на двоих, поэтому Ольга допускает, что муж мог заразиться через неё.