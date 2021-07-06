Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии
Актёр и музыкант Пётр Мамонов пять дней находится в реанимации
Пётр Мамонов на прошлой неделе был госпитализирован с тяжёлой формой коронавируса. С 1 июля музыкант находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ. Супруга Мамонова рассказала ФАН о его состоянии.
Вокруг болезни Петра Мамонова сейчас ходит много слухов, 4 июля его даже похоронили в соцсетях.
Ольга Мамонова рассказала, что пока не может увидеть своего мужа, но четыре раза в день от врачей узнаёт новости о нём. Уже пять дней музыкант находится в реанимации, положительных изменений пока нет. У артиста большое поражение лёгких, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.
Последнее время Петр Мамонов жил с женой в деревне, стараясь избегать города, но всё равно заразился.
По словам супруги артиста, она каждый день ездила в Москву, спускалась в метро. Машина у них одна на двоих, поэтому Ольга допускает, что муж мог заразиться через неё.
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