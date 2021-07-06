Амурчан, живущих в пунктах временного размещения, медики регулярно тестируют на COVID-19
Помимо тестирования, в ПВР организована вакцинация
В пяти пунктах временного размещения пока остаются 95 человек, из них 42 ребёнка. Главная задача медицинских работников – не допустить здесь возникновения очагов инфекций. Во всех ПВР имеются медикаменты, лекарственные препараты, вакцины, дезинфицирующие средства.
Кроме ПЦР-тестов, которые проживающие сдают каждые три дня, в ПВР организована вакцинация, в том числе от коронавирусной инфекции.
Медики регулярно обследуют граждан и принимают все противоэпидемические меры, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
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