Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:30 1

Амурчан, живущих в пунктах временного размещения, медики регулярно тестируют на COVID-19

Помимо тестирования, в ПВР организована вакцинация

Амурчан, живущих в пунктах временного размещения, медики регулярно тестируют на COVID-19
Фото: pixabay.com

В пяти пунктах временного размещения пока остаются 95 человек, из них 42 ребёнка. Главная задача медицинских работников – не допустить здесь возникновения очагов инфекций. Во всех ПВР имеются медикаменты, лекарственные препараты, вакцины, дезинфицирующие средства.

Кроме ПЦР-тестов, которые проживающие сдают каждые три дня, в ПВР организована вакцинация, в том числе от коронавирусной инфекции.

Медики регулярно обследуют граждан и принимают все противоэпидемические меры, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 237

#большая вода #COVID 19

распечатать


Коронавирус 5

Василий Орлов обратил внимание на слабые темпы вакцинации в вузах
Коронавирус 4

В Амурской области выявили 97 новых случаев коронавируса
В России и мире

Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии
Общество

В Китае гребень паводка на Амуре приближается к Тунцзяну
Комментарии
Показать все (1)
  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    Министерство здравоохранения России опубликовало новые рекомендации, согласно которым гражданам нужно привиться от коронавируса, так как существуют вероятность негативного влияния инфекции на репродуктивную функцию мужчин и женщин из-за «гипотетически» допустимого попадания COVID-19 в половые органы. Об этом 6 июля сообщает «Коммерсант. // давно ожидал этот анекдот)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь