Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:00 3

Директору амурской компании, занимающейся отловом бездомных животных, грозит четыре года в колонии

Мужчина не выполнял условия заключённых договоров

Директору амурской компании, занимающейся отловом бездомных животных, грозит четыре года в колонии
Фото: pixabay.com

Генерального директора ООО «Амурский коммунальщик» осудили за мошенничество. Мужчина свою вину так и не признал, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Осуждённый заключил муниципальные контракты на оказание услуг по отлову безнадзорных животных. Он должен был оказать услуги фирмы в Циолковском, Свободном, Февральске и Бурейском районе. Во всех договорах были прописаны условия, в том числе плата за работу, количество особей для отлова, транспортировка животных в специальное помещение для их временного содержания и так далее.

Условия заключённых контрактов выполнены не были. Таким образом гендиректор компании «заработал» более 830 тысяч рублей.

Суд назначил амурчанину четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

Просмотров всего: 481

#животные #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 1

Подростка из Амурской области будут судить за неудачную шутку
Общество 2

В Благовещенске четырнадцатилетних вандалов заставили заняться трудотерапией
Происшествия

В Благовещенске задержали вымогателя
Происшествия

Трое молодых жителей Благовещенска угнали автомобиль
Комментарии
Показать все (3)
  • Толбузянин

    Толбузянин
    5 часов назад

    А случайно того кто должен отлавливать собак в Благовещенске не надо проверить на соответствие занимаемой должности?, должность то наверное есть иа собак меньше не стало

  • fon

    fon
    5 часов назад

    "Условия заключённых контрактов выполнены не были".

    А кто платил по невыполненным контрактам? В стороне?

  • Oldlord

    Oldlord
    48 минут назад

    Вот и мне любопытно, каким образом были выплачены деньги по невыполненным контрактам???

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь