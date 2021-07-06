Директору амурской компании, занимающейся отловом бездомных животных, грозит четыре года в колонии

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Генерального директора ООО «Амурский коммунальщик» осудили за мошенничество. Мужчина свою вину так и не признал, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Осуждённый заключил муниципальные контракты на оказание услуг по отлову безнадзорных животных. Он должен был оказать услуги фирмы в Циолковском, Свободном, Февральске и Бурейском районе. Во всех договорах были прописаны условия, в том числе плата за работу, количество особей для отлова, транспортировка животных в специальное помещение для их временного содержания и так далее.

Условия заключённых контрактов выполнены не были. Таким образом гендиректор компании «заработал» более 830 тысяч рублей.

Суд назначил амурчанину четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.