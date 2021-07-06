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сегодня, 15:50 24

Володин: Путин должен оставаться у власти как можно дольше

Спикер Госдумы считает российского президента лучшим политиком в мире

Володин: Путин должен оставаться у власти как можно дольше
Фото: pixabay.com

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Владимир Путин должен оставаться у власти в стране как можно дольше. Большое интервью со спикером опубликовала «Комсомольская правда».

— Нам всем необходимо сделать всё, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нём Россия станет ещё сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдём их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской Империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией, – заявил Володин в ответ на вопрос о том, кто должен быть президентом России.

Володин заявил, что сегодня в мире политика сильнее Путина нет.

«Он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он… Одно желание, чтобы он как можно дольше оставался у власти. Надо бороться за тех, кто страну оберегает», – цитирует председателя Госдумы ТАСС.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Abrvalg

    Abrvalg
    5 часов назад

    Лизнул знатно! Володин - это не фамилия. Это принадлежность

  • Мармок

    Мармок
    5 часов назад

    смешно!

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    5 часов назад

    Сменяемость власти, выборы, нет? не слышали? смотрю нравятся нашему народу диктаторы и жить в дерьме

  • Paster

    Paster
    5 часов назад

    Володин, это тот что внезапно стал миллиардером и не смог объяснить откуда деньги? Ну так правильно, этой шобле хочется чтобы Пу как можно дольше царствовал, а иначе их всех посадят быстро.

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    4 часа назад

    власти смотрят на подобные публикации чтобы реально оценить отношение народа к власти и как следствие на сколько напрягаться при фальсификации выборов

  • хаййп

    хаййп
    4 часа назад

    Пока путин у власти такие володины будут жировать и не за что не отвечать..

  • хаййп

    хаййп
    4 часа назад

    В следующем году пржиточный минимум увеличат на 297 рублей..и пенсии подымут на 300 рублей..великая у нас страна всётаки..и путин лучший президент..

  • кучум2010

    кучум2010
    4 часа назад

    Совершенно верно.Нам специально вбивают в умы, что если не Путина уйдут, то война.Как раз наоборот. Если Путин останется, тогда точно война. Нам вдалбливают постоянно про внешнего врага, но молчат про нашу экономику. На самом деле наш злейший враг это путинская экономика, которая носит ярко выраженный криминально-олигархический характер. Посмотрите напротив в Хэйхэ.Средняя зарплата - 80 тысяч на наши деньги, против наших 45 и то завышенных. А при Путине будут хорошо жить только Володиным, Чемезовым, миллерам, Сечиным, Роттенбергам, Ковальчукам, Грефам и прочей нечести.

  • хаййп

    хаййп
    4 часа назад

    А может путина на пенсию..а володина в президенты..?:)

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    4 часа назад

    В тюрьму и путина и володина и их подобных

  • ну вот

    ну вот
    4 часа назад

    странно что Алеха еще не отписался, ну

  • NK

    NK
    4 часа назад

    Лежал тут по случаю в больничке, глубинный народ, инфарктники-сердечники. Так вот, свидетельствую - Павлов и нестеров очень не одиноки в своей любви. И "выборы Путина" - они не так уж и сфасифильцированы.

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    А какие законы или указы при его правлении улучшили жизнь населения страны? Какие признаки, не то что великой, а просто развитой страны остались у России за время его правления?

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    4 часа назад

    Слава Величайшему и долгих лет правления

  • Петро555

    Петро555
    4 часа назад

    Ой, насмешил Володин, ой насмешил. Жопу лижут досконально.

  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    рядом с лениным

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 часа назад

    Слава "Голубые дали" гений....Прям видит что для России хорошо.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    3 часа назад

    Еесть ещё такая форма управления государством как парламентское правление. Правительство формирует победившая на выборах партия (коалиция партий). Парламентсткая демократия. Как будто бы хорошая вещь, справедливая. К примеру, на выборах в рейхстаг Германии в 1932 году победила нацистская партия Гитлера. Народ немецкий выбрал. Дальнейшая история слишком хорошо известна.

  • sdg

    sdg
    2 часа назад

    вот лизнул, так лизнул

  • sdg

    sdg
    2 часа назад

    вот лизнул, так лизнул

  • stepan281

    stepan281
    1 час назад

    Пусть рулит страной если никого больше достойного нет. Он страну из хаоса 90-х поднял.

  • in essence

    in essence
    1 час назад

    И даже не забалтывайте лабудой о том, что там лижут холуи

  • Oldlord

    Oldlord
    51 минута назад

    С одной стороны володин спикер прав.

    Нашу страну побаиваются.

    Но с другой стороны, нам есть с какой страной сравнивать.

    И эта страна семимильными шагами легко нас обгоняет по всем показателям.

  • домовенок

    домовенок
    48 минут назад

    Смешно и стыдно за наших властьимущих одновременно.

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