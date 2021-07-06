Володин: Путин должен оставаться у власти как можно дольше

— Нам всем необходимо сделать всё, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нём Россия станет ещё сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдём их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской Империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией, – заявил Володин в ответ на вопрос о том, кто должен быть президентом России.

Володин заявил, что сегодня в мире политика сильнее Путина нет.

«Он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он… Одно желание, чтобы он как можно дольше оставался у власти. Надо бороться за тех, кто страну оберегает», – цитирует председателя Госдумы ТАСС.