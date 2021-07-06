В соцсетях сообщают о нападении медведя на мужчину в Архаринском районе
В пабликах Благовещенска распространяются фото тел погибшего мужчины и убитого медведя
Сегодня, 6 июня, в благовещенских пабликах появились фотографии убитого медведя и растерзанного мужчины в костюме защитной расцветки.
Как сообщает телеграм-канал kriminal.blg, фото сделано в Архаринском районе.
Пресс-служба областной полиции сообщила, что пока подобных сообщений к ним не поступало.
В пресс-службе амурского охотуправления заявили, что также на текущий момент не обладают информацией о данном происшествии.
ИА «Амур.инфо» следит за ситуацией.
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