В соцсетях сообщают о нападении медведя на мужчину в Архаринском районе

Сегодня, 6 июня, в благовещенских пабликах появились фотографии убитого медведя и растерзанного мужчины в костюме защитной расцветки.

Как сообщает телеграм-канал kriminal.blg, фото сделано в Архаринском районе.

Пресс-служба областной полиции сообщила, что пока подобных сообщений к ним не поступало.

В пресс-службе амурского охотуправления заявили, что также на текущий момент не обладают информацией о данном происшествии.

ИА «Амур.инфо» следит за ситуацией.