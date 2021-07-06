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сегодня, 14:31 1

В соцсетях сообщают о нападении медведя на мужчину в Архаринском районе

В пабликах Благовещенска распространяются фото тел погибшего мужчины и убитого медведя

В соцсетях сообщают о нападении медведя на мужчину в Архаринском районе
Фото: @kriminal.blg

Сегодня, 6 июня, в благовещенских пабликах появились фотографии убитого медведя и растерзанного мужчины в костюме защитной расцветки.

Как сообщает телеграм-канал kriminal.blg, фото сделано в Архаринском районе.

Пресс-служба областной полиции сообщила, что пока подобных сообщений к ним не поступало.

В пресс-службе амурского охотуправления заявили, что также на текущий момент не обладают информацией о данном происшествии.

ИА «Амур.инфо» следит за ситуацией.

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#животные #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • 5074sok

    5074sok
    2 часа назад

    ну да, ну да...это фото уже было..говорили сковородинский район, потом красноярский край, теперь архаринский...кто еще что предложит

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