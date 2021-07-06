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Андрей Разин заступился за Бузову после оскорблений Виктора Салтыкова

Андрей Разин пригрозил артистам, оскорбившим Бузову

Андрей Разин заступился за Бузову после оскорблений Виктора Салтыкова
Фото: joinfo.com

Недавно Ольга Бузова пожаловалась на массовую травлю в соцсетях. Продюсер Андрей Разин уверен, что хейт в адрес певицы ничем не обоснован и призвал коллег перестать нападать на артистку, пишет «СтарХит».

В последнее время на Ольгу Бузову обрушился поток критики. Певица опубликовала в своём блоге пост, в котором пожаловалась на травлю. Бывшие коллеги по «Дому-2» обвинили её в отказе от общения, а известные артисты раскритиковали певицу после появления на сцене МХАТа. Так, на днях Виктор Салтыков в своём интервью назвал Бузову «позором страны».

В защиту Ольги выступили многие звёзды, включая Андрея Разина. Продюсер давно знаком с певицей и её мамой. По его мнению, Бузова вовсе не заслуживает хейта, а является примером для подражания.

Разин заявил, что считает недопустимой травлю артистки. Он отметил, что Ольга «открытый, ранимый и честный человек». Продюсер попросил своих коллег, в том числе Виктора Салтыкова, не оскорблять певицу и пригрозил, что иначе не допустит их больше в свои проекты.

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#соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    4 часа назад

    Богема - см перевод с французского...

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    Пригрозил, так пригрозил! Жуть! Когда уже закончится этот пиар проект про бузову и тп? Надоел мусор в новостях.

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