Андрей Разин заступился за Бузову после оскорблений Виктора Салтыкова

В последнее время на Ольгу Бузову обрушился поток критики. Певица опубликовала в своём блоге пост, в котором пожаловалась на травлю. Бывшие коллеги по «Дому-2» обвинили её в отказе от общения, а известные артисты раскритиковали певицу после появления на сцене МХАТа. Так, на днях Виктор Салтыков в своём интервью назвал Бузову «позором страны».

В защиту Ольги выступили многие звёзды, включая Андрея Разина. Продюсер давно знаком с певицей и её мамой. По его мнению, Бузова вовсе не заслуживает хейта, а является примером для подражания.

Разин заявил, что считает недопустимой травлю артистки. Он отметил, что Ольга «открытый, ранимый и честный человек». Продюсер попросил своих коллег, в том числе Виктора Салтыкова, не оскорблять певицу и пригрозил, что иначе не допустит их больше в свои проекты.