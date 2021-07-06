Ан-26 с 28 людьми на борту пропал на Камчатке

На Камчатке пропал самолёт Ан-26. На его борту находилось шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе один ребёнок.

Самолёт вылетел из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, экипаж не вышел на связь в назначенное время, сообщает Главное управление МЧС РФ по Камчатской области.

В район предполагаемого крушения или аварийной посадки самолёта вылетел вертолёт со спасателями. Возможно, самолёт упал в море.

— В готовности вылететь на поиски на вертолёте Ми-8 находятся оперативная группа Главного управления МЧС по региону, спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатскому краю, личный состав специализированной пожарно-пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф, – сообщили в МЧС.

При необходимости к поискам привлекут Ил-38 ВВС РФ и спасателей из Магадана.