Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:10 0

Ан-26 с 28 людьми на борту пропал на Камчатке

МЧС выслало на место предполагаемого крушения вертолёт

Ан-26 с 28 людьми на борту пропал на Камчатке
Фото: РИА Новости

На Камчатке пропал самолёт Ан-26. На его борту находилось шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе один ребёнок.

Самолёт вылетел из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, экипаж не вышел на связь в назначенное время, сообщает Главное управление МЧС РФ по Камчатской области.

В район предполагаемого крушения или аварийной посадки самолёта вылетел вертолёт со спасателями. Возможно, самолёт упал в море.

— В готовности вылететь на поиски на вертолёте Ми-8 находятся оперативная группа Главного управления МЧС по региону, спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатскому краю, личный состав специализированной пожарно-пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф, – сообщили в МЧС.

При необходимости к поискам привлекут Ил-38 ВВС РФ и спасателей из Магадана.

Просмотров всего: 731

#происшествия

распечатать


Общество

В Благовещенске четырнадцатилетних вандалов заставили заняться трудотерапией
Происшествия

В Благовещенске задержали вымогателя
Происшествия

Трое молодых жителей Благовещенска угнали автомобиль
Происшествия 1

Росприроднадзор и УФСБ выявили незаконную добычу золота в Амурской области
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь