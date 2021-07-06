Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:45 0

В Китае гребень паводка на Амуре приближается к Тунцзяну

Повышение уровня воды сейчас наблюдается на границе с Еврейской автономией

В Китае гребень паводка на Амуре приближается к Тунцзяну
Фото: Weibo

5 июля вечером пик паводка в китайской провинции Хэйлунцзян проходил в районе деревни Чжунсинь напротив Октябрьского района ЕАО. А сегодня вода приближается к расположенному напротив Ленинского района ЕАО Тунцзяну.

Китайские гидрологи наблюдали на Амуре такое же повышение уровня воды в подобный период лет 8-9 назад, сообщает сайт biang.ru со ссылкой на газету «Хэйлунцзян Жибао».

Власти Тунцзяна укрепляют береговую полосу реки мешками с песком и информируют жителей прибрежных районов о необходимости покинуть жилые дома в случае затопления. 9-10 июля пик паводка сместится к Фуюаню. Ожидается, что уровень воды в Амуре хоть и станет выше, но выхода воды из поймы не будет.

Просмотров всего: 306

#большая вода

распечатать


Общество

Амурчан, живущих в пунктах временного размещения, медики регулярно тестируют на COVID-19

Общество

Как получить компенсации пострадавшим от паводка в Амурской области

Общество

Подтопленцам Амурской области передадут тонны угля и дров
Общество

Амурчанам, пострадавшим от паводка, уже выплатили более трёх миллионов рублей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь