В Китае гребень паводка на Амуре приближается к Тунцзяну

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5 июля вечером пик паводка в китайской провинции Хэйлунцзян проходил в районе деревни Чжунсинь напротив Октябрьского района ЕАО. А сегодня вода приближается к расположенному напротив Ленинского района ЕАО Тунцзяну.

Китайские гидрологи наблюдали на Амуре такое же повышение уровня воды в подобный период лет 8-9 назад, сообщает сайт biang.ru со ссылкой на газету «Хэйлунцзян Жибао».

Власти Тунцзяна укрепляют береговую полосу реки мешками с песком и информируют жителей прибрежных районов о необходимости покинуть жилые дома в случае затопления. 9-10 июля пик паводка сместится к Фуюаню. Ожидается, что уровень воды в Амуре хоть и станет выше, но выхода воды из поймы не будет.