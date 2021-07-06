Подтопленцам Амурской области передадут тонны угля и дров
Топливо доставят в пять районов региона
В Приамурье по распоряжению губернатора Василия Орлова началась организация завоза угля и дров в районы, которые пострадали от паводка. Топливо доставят в Благовещенский, Сковородинский, Магдагачинский, Шимановский и Свободненский районы.
Региональное министерство ЖКХ посчитало, что гражданам, чьи запасы были полностью уничтожены большой водой, в общей сложности понадобится 1,7 тысячи тонн дров и 9,2 тысячи тонн угля.
– Деньги для приобретения угля и дров населению будут выделены муниципальным образованиям из резервного фонда Амурской области, – прокомментировал министр ЖКХ Приамурья Алексей Тарасов.
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