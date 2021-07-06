Певица Маргарита Суханкина высказалась о конфликте с продюсером группы «Мираж»

Маргарита возмущена претензиями бывшего продюсера. По её словам, уже несколько лет Литягин нелестно высказывается обо всех, кто имеет отношение к «Миражу».

Артистка уверяет, что она никакого контракта не нарушала. Суханкина рассказала, что получила права на исполнение песен и заплатила миллионы за лицензии. Но при этом Литягин требует ещё каких-то дополнительных выплат.

Певица отмечает, что продюсер напоминает ей «содержанку, кричащую о том, что все его обидели и все ему должны». Маргарита допускает, что бывший коллега выбрал такой метод пиара, ведь иначе он никому не будет интересен.

Как сообщает «Пятый канал», ранее певица и продюсер были в дружеских отношениях. Но их отношения испортились, когда Литягин заявил о том, что Маргарита Суханкина должна ему 25 миллионов рублей за якобы незаконное исполнение песен «Миража».

57-летняя певица считает, что «самый страшный враг — это человек, который раньше был тебе другом».