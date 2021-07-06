Певица Маргарита Суханкина высказалась о конфликте с продюсером группы «Мираж»
Продюсер «Миража» Андрей Литягин и Маргарита Суханкина судятся уже несколько лет
Продюсер «Миража» Андрей Литягин уже несколько лет судится с солистками группы Маргаритой Суханкиной и Наталией Гулькиной. Литягин обвиняет певиц в незаконном исполнении его песен. В недавнем интервью «Собеседнику» Суханкина высказала своё мнение об их конфликте.
Маргарита возмущена претензиями бывшего продюсера. По её словам, уже несколько лет Литягин нелестно высказывается обо всех, кто имеет отношение к «Миражу».
Артистка уверяет, что она никакого контракта не нарушала. Суханкина рассказала, что получила права на исполнение песен и заплатила миллионы за лицензии. Но при этом Литягин требует ещё каких-то дополнительных выплат.
Певица отмечает, что продюсер напоминает ей «содержанку, кричащую о том, что все его обидели и все ему должны». Маргарита допускает, что бывший коллега выбрал такой метод пиара, ведь иначе он никому не будет интересен.
Как сообщает «Пятый канал», ранее певица и продюсер были в дружеских отношениях. Но их отношения испортились, когда Литягин заявил о том, что Маргарита Суханкина должна ему 25 миллионов рублей за якобы незаконное исполнение песен «Миража».
57-летняя певица считает, что «самый страшный враг — это человек, который раньше был тебе другом».
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