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Певица Маргарита Суханкина высказалась о конфликте с продюсером группы «Мираж»

Продюсер «Миража» Андрей Литягин и Маргарита Суханкина судятся уже несколько лет

Певица Маргарита Суханкина высказалась о конфликте с продюсером группы «Мираж»
Фото: kakprosto.ru

Продюсер «Миража» Андрей Литягин уже несколько лет судится с солистками группы Маргаритой Суханкиной и Наталией Гулькиной. Литягин обвиняет певиц в незаконном исполнении его песен. В недавнем интервью «Собеседнику» Суханкина высказала своё мнение об их конфликте.

Маргарита возмущена претензиями бывшего продюсера. По её словам, уже несколько лет Литягин нелестно высказывается обо всех, кто имеет отношение к «Миражу».

Артистка уверяет, что она никакого контракта не нарушала. Суханкина рассказала, что получила права на исполнение песен и заплатила миллионы за лицензии. Но при этом Литягин требует ещё каких-то дополнительных выплат.

Певица отмечает, что продюсер напоминает ей «содержанку, кричащую о том, что все его обидели и все ему должны». Маргарита допускает, что бывший коллега выбрал такой метод пиара, ведь иначе он никому не будет интересен.

Как сообщает «Пятый канал», ранее певица и продюсер были в дружеских отношениях. Но их отношения испортились, когда Литягин заявил о том, что Маргарита Суханкина должна ему 25 миллионов рублей за якобы незаконное исполнение песен «Миража».

57-летняя певица считает, что «самый страшный враг — это человек, который раньше был тебе другом».

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#суды #финансы #шоу-бизнес

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