В Чите мужчину и женщину расстреляли в упор в автомобиле
Правоохранительные органы ищут преступника
В ночь на 6 июля в Чите была убита женщина и ранен мужчина. О стрельбе в одном из дворов по улице Горького местные жители сообщили в 4 утра.
— Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей автомашине тело женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями, – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Мотивы убийцы неизвестны, более подробная информация о происшествии не раскрывается в интересах следствия. Известно, что погибшей женщине еще не было и 40 лет.
Правоохранительные органы ведут поиски стрелка, возбуждено уголовное дело.
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