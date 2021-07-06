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В Чите мужчину и женщину расстреляли в упор в автомобиле

Правоохранительные органы ищут преступника

В Чите мужчину и женщину расстреляли в упор в автомобиле

В ночь на 6 июля в Чите была убита женщина и ранен мужчина. О стрельбе в одном из дворов по улице Горького местные жители сообщили в 4 утра.

— Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей автомашине тело женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями, – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Мотивы убийцы неизвестны, более подробная информация о происшествии не раскрывается в интересах следствия. Известно, что погибшей женщине еще не было и 40 лет.

Правоохранительные органы ведут поиски стрелка, возбуждено уголовное дело.

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#криминал #происшествия

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