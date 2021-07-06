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сегодня, 14:00 0

Губернатор Амурской области поддержал местное производство

Поддержка предприятий по переработке дикоросов позволяет создавать занятость населения

Губернатор Амурской области поддержал местное производство
Фото: pixabay.com

На совещании правительства Амурской области по вопросам запуска цеха по переработке дикоросов губернатор подчеркнул важность помощи местным производствам. Одним из таких производств стала компания «Тайга органика», которую проконсультировали сотрудники министерства экономического развития, а также оказали помощь в доработке бизнес-плана.

Сама организация активно пользуется услугами центра «Мой бизнес» с 2019 года, которых за прошедший период было оказано на сумму более четырёх миллионов рублей. Это и сопровождение экспортных контрактов, и услуги по сертификации продукции, и поддержка по размещению на международной торговой площадке.

Губернатор Приамурья подчеркнул важность и необходимость дальнейшей поддержки таких производств на территории Приамурья.

— Такие предприятия позволяют создавать занятость для жителей труднодоступных северных территорий, где как раз и идет сбор дикоросов. Именно поэтому мы будем оказывать поддержку. И чем больше подобных предприятий у нас будет, тем лучше, – подчеркнул Василий Орлов.

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#губернатор #областная власть #производство

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