Амурчанам, пострадавшим от паводка, уже выплатили более трёх миллионов рублей
Правительство области оказывает финансовую помощь из своего резервного фонда
Правительство Приамурья оказывает материальную помощь гражданам, пострадавшим от наводнения, за счёт собственных средств.
Так, на сегодня уже выплачено 3 070 000 рублей, в том числе единовременной материальной помощи – 670 000 рублей, финансовой помощи за частично утраченное имущество первой необходимости – 200 000 рублей, финансовой помощи за полностью утраченное имущество первой необходимости – 2 200 000 рублей.
Помощь получили жители Магдагачинского и Сковородинского районов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Просмотров всего: 30