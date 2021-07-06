Амурчанам, пострадавшим от паводка, уже выплатили более трёх миллионов рублей

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Правительство Приамурья оказывает материальную помощь гражданам, пострадавшим от наводнения, за счёт собственных средств.

Так, на сегодня уже выплачено 3 070 000 рублей, в том числе единовременной материальной помощи – 670 000 рублей, финансовой помощи за частично утраченное имущество первой необходимости – 200 000 рублей, финансовой помощи за полностью утраченное имущество первой необходимости – 2 200 000 рублей.

Помощь получили жители Магдагачинского и Сковородинского районов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.