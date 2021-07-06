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сегодня, 12:55 2

В Хабаровске при строительстве нового корпуса больницы растратили 25 миллионов

Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге

В Хабаровске при строительстве нового корпуса больницы растратили 25 миллионов
Фото: Новый корпус диспансера в Хабаровске строят с 2019 года.

Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело по факту служебного подлога при возведении в краевой столице нового корпуса противотуберкулезного диспансера. В результате необоснованной оплаты невыполненных работ потратили 24,5 миллиона рублей.

— Руководитель Службы заказчика министерства строительства Хабаровского края подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования, а также неоказанных услугах по обучению сотрудников заказчика правилам эксплуатации, – уточнили в краевой прокуратуре.

Чиновника допрашивают, проводятся обыски.

В июне этого года руководителя благовещенского ГУКС Татьяну Соболеву обвинили в получении взятки. Чиновница арестована, ведется следствие. Речь идет о сумме в 5,5 миллиона рублей, которую, по мнению следствия, госслужащая должна была получить от одной из строительных компаний.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    56 минут назад

    Видать не поделился с кем нужно, вот и прихватили

  • inoy

    inoy
    50 минут назад

    ВРИО решил на книжку положить?

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