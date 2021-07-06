В Хабаровске при строительстве нового корпуса больницы растратили 25 миллионов

Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело по факту служебного подлога при возведении в краевой столице нового корпуса противотуберкулезного диспансера. В результате необоснованной оплаты невыполненных работ потратили 24,5 миллиона рублей.

— Руководитель Службы заказчика министерства строительства Хабаровского края подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования, а также неоказанных услугах по обучению сотрудников заказчика правилам эксплуатации, – уточнили в краевой прокуратуре.

Чиновника допрашивают, проводятся обыски.

В июне этого года руководителя благовещенского ГУКС Татьяну Соболеву обвинили в получении взятки. Чиновница арестована, ведется следствие. Речь идет о сумме в 5,5 миллиона рублей, которую, по мнению следствия, госслужащая должна была получить от одной из строительных компаний.