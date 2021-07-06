Регина Тодоренко рассказала, что потеряла на криптовалюте почти три миллиона рублей

В эфире программы «Ты не поверишь!» Тодоренко рассказала, что вложила в криптовалюту 40 000 долларов. По словам Регины, виртуальной валютой ей стоило заняться еще 15 лет назад. Тогда для вложений она могла использовать деньги, которые ей давали родители на учёбу. Спустя годы это могло принести миллионы.

Телеведущая добавила, что по нынешнему курсу потеряла почти 3 миллиона рублей. Но это Тодоренко не расстроило, ведь она довольно легко относится к деньгам. Она уверена, что они с мужем Владом Топаловым «ещё заработают».

В одном из интервью Регина рассказывала, что каждый месяц тратит около 5 миллионов рублей. Но ещё девять лет назад жизнь будущей звезды была совсем другой — в то время она получала всего 14 тысяч в месяц.