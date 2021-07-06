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сегодня, 12:15 1

В Амурской области группа из 11 человек занималась сбытом наркотиков

Теперь «наркобаронов» ждёт суд

В Амурской области группа из 11 человек занималась сбытом наркотиков
Фото: pixabay.com

В Амурской области организованную преступную группу из 11 человек обвиняют в значительном, крупном и особо крупном сбыте наркотиков. Им инкриминируется 20 продаж запрещённых веществ, сообщает областная прокуратура.

В 2017 году в одном из мессенджеров появилась «вакансия» курьера. Организатор предлагал зарплату за сбыт наркотиков. Обмениваясь сообщениями, распространителей контролировал интернет-оператор. Так, с октября 2017 по июль 2018 года злоумышленники продавали наркотики в Благовещенске, Белогорске и Свободном.

Уголовные дела троих участников группы направили в суд отдельно, так как они сотрудничали со следствием. За подобное преступления фигурантам может грозить до 20 лет тюрьмы.

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#криминал #происшествия

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  • Петро555

    Петро555
    45 минут назад

    Пидрачи долбаные

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