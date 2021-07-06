В Амурской области уклонисту от военной службы грозит суд

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В Зее завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Парня обвиняют в уклонении от призыва на военную службу.

В конце декабря 2020 года молодой человек получил под расписку повестку в военкомат на заседание призывной комиссии. Однако в назначенный день парень не явился. В апреле и мае 2021 года ему снова вручали повестки, и амурчанин снова игнорировал требования.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Амурской области.